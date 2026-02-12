TOKİ Balıkesir kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Balıkesir kura çekiliş listesi

TOKİ Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında Balıkesir 7 bin 548 sosyal konut için kura çekimine katılacak hak sahipleri ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de açıklandı. İşte 500 bin konut Balıkesir kura çekilişine katılacaklar listesi.

1 /21 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir konut kurası, 13 Şubat tarihinde Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. TOKİ Balıkesir kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Balıkesir kura çekilişine katılacakların listesi.

2 /21

3 /21

4 /21

5 /21

6 /21

7 /21

8 /21

9 /21

10 /21

11 /21

12 /21

13 /21

14 /21

15 /21

16 /21

17 /21

18 /21

19 /21

20 /21