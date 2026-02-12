Yeni Şafak
Kocaeli TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

13:5512/02/2026, Perşembe
<p></p>

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak olan 10 bin 340 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kocaeli kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10:30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda yapılacak. TOKİ Kocaeli kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Kocaeli kura çekilişine katılacaklar listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10:30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Kocaeli’deki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Kocaeli kura çekiliş listesi.

TOKİ Kocaeli merkez ve ilçeleri kura çekilişi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri tam listesi için tıklayın

#TOKİ
#Kocaeli
#TOKİ Kocaeli kura çekiliş listesi
