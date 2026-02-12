Yeni Şafak
Borsa İstanbul’da tarihi rekor: BIST 100 ilk kez 14.000 üstüne çıktı

15:1612/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
AA
BIST 100 14.000 barajını aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıkmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.




#BIST 100 endeksi
#Borsa
#BIST
