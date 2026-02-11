Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı DİB-MBSTS 2026, ÖSYM’nin ilan ettiği resmi takvimle netleşti. Sınav, mesleki bilgi düzeyini ölçen 60 soruluk çoktan seçmeli bir testten oluşacak ve adaylara 90 dakika süre tanınacak.

Sınav ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

Sınav ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

2026 MBSTS sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. Ödeme; anlaşmalı bankaların şube, ATM, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ÖSYM’nin e-İŞLEMLER bölümünden kredi/banka kartı kullanılarak yapılabilecek. Yurt dışından başvuran adaylar da ödemelerini ÖSYM’nin çevrim içi ödeme ekranından TL olarak gerçekleştirecek.