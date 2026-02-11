ÖSYM, Diyanet kadrolarına yönelik DİB-MBSTS 2026 sürecinin takvimini duyurdu. Buna göre adaylar, 11–19 Şubat 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. 60 sorudan oluşan sınav 90 dakika sürecek. Ücret 1.200 TL olarak belirlendi; başvurular ÖSYM merkezleri ve çevrim içi kanallar üzerinden alınacak.
Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı DİB-MBSTS 2026, ÖSYM’nin ilan ettiği resmi takvimle netleşti. Sınav, mesleki bilgi düzeyini ölçen 60 soruluk çoktan seçmeli bir testten oluşacak ve adaylara 90 dakika süre tanınacak.
Başvuru tarihleri ve takvim
Başvurular 11 Şubat 2026’da başlayacak, 19 Şubat 2026’da sona erecek. Adaylar, belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlamak zorunda olacak. Geç başvuruya ilişkin bir takvim paylaşılmadı.
Başvuru yolları
Başvurular; ÖSYM başvuru merkezlerinden, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Sistem, 11 Şubat günü saat 10.30 itibarıyla başvurulara açılacak.
Sınav ücreti ne kadar, nasıl ödenir?
2026 MBSTS sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. Ödeme; anlaşmalı bankaların şube, ATM, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ÖSYM’nin e-İŞLEMLER bölümünden kredi/banka kartı kullanılarak yapılabilecek. Yurt dışından başvuran adaylar da ödemelerini ÖSYM’nin çevrim içi ödeme ekranından TL olarak gerçekleştirecek.
Sınavın kapsamı ve uygulama
Sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına yönelik mesleki bilgi ölçümünü hedefliyor. Çoktan seçmeli formatta uygulanacak testte toplam 60 soru yer alacak ve değerlendirme 90 dakikalık süre içinde yapılacak. Kılavuz ve detaylar ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlandı.