TOKİ, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Bolu 500 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştiriyor. Kura çekilişleri sonrası hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları hem TOKİ Youtube kanalından hem de e Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki TOKİ Bolu kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Bolu TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izleme linki.