2026 Hurda Teşviki Çıktı mı? Şartlar Belli Oldu mu, Hangi Sıfır Araçlar Alınacak?

Sıfır otomobil hayali kuran binlerce araç sahibi, hurda teşviki düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Meclis gündemine taşınan kanun teklifi sonrası gözler yeni açıklamalara çevrildi. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in yaptığı son değerlendirmeler, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini ve yerine ÖTV indirimli sıfır araç alımının önünü açabilecek düzenlemeyi yeniden gündeme taşıdı. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem otomotiv sektöründe hareketlilik hem de bütçeye ek gelir sağlanması bekleniyor.

1 /5 Hurda araç sahipleri için beklenen teşvik düzenlemesinde kritik süreç devam ediyor. 25 yaş üstü araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve trafikten çekilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, otomobil almak isteyen vatandaşların radarına girdi. Özellikle ÖTV indirimi beklentisi, sıfır araç piyasasında olası bir canlanma ihtimalini güçlendirirken, Meclis’teki son durum merak konusu oldu.

2 /5 HURDA TEŞVİKİ KABUL EDİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK? Hurda teşviki kanun teklifi, 2025 yılında TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Meclis’e gelen hurda teşviki kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Komisyonda görüşme yapıldıktan sonra milletvekilleri tarafından onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yasalaşacak. Resmi olarak hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin yeni bir adım bulunmuyor.

3 /5 “GAYRETLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ” Hurda teşviki kanun teklifinin sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlaması hedeflerinin olduğunu ifade etmişti. Teklifle ilgili olarak kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bildiklerini belirten Özdemir, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerin yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etti.

4 /5 ÖTV teşvikinin sağlanmasıyla oluşacak herhangi bir kayıp olmadığının altını çizen Özdemir, 2026 yılı içerisinde teklifin yasalaşması halinde merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanacağını söyledi. Özdemir açıklamasının devamında hurda teşviki çalışmalarıyla ilgili olarak vatandaşın ihtiyaç ve beklentisi çevresinde sunulan kanun teklifinin kabul edilerek, yasalaşması için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.