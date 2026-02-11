Yeni Şafak
TOKİ Çankırı kura sonuçları: 500 bin konut Çankırı TOKİ kazananlar tam isim listesi

12:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Çankırı için kritik gün geldi. 1753 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün saat 11:00'de Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Çankırı merkez ile Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı’yı kapsayan projede binlerce başvuru sahibi TOKİ çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Gün boyunca hem canlı yayın ekranı hem de isim listesi sorgulama sayfası yoğun şekilde ziyaret edilecek. İşte 500 bin sosyal konut Çankırı hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.

Çankırı’da TOKİ kura heyecanı sona erdi. 500 bin konutluk dev proje kapsamında kent genelinde yapılacak 1753 konut için hak sahipleri bugün noter huzurunda belirleniyor. Çekiliş, Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda yapılan Çankırı TOKİ kura çekilişi ile sonuçlar canlı yayın ve isim listesi üzerinden duyurulacak. İşte 500 bin sosyal konut Çankırı hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.


TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Çankırı kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.


TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


YASAL UYARI

