TOKİ Çankırı kura sonuçları: 500 bin konut Çankırı TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Çankırı için kritik gün geldi. 1753 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün saat 11:00'de Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Çankırı merkez ile Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı’yı kapsayan projede binlerce başvuru sahibi TOKİ çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Gün boyunca hem canlı yayın ekranı hem de isim listesi sorgulama sayfası yoğun şekilde ziyaret edilecek. İşte 500 bin sosyal konut Çankırı hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Çankırı kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.
