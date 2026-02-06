Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS başvuru ekranı açıldı. ÖSYM AİS giriş ekranı, 2026 YKS başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adayların yoğun ilgisini görüyor. 2026 YKS’ye TYT, AYT ve YDT oturumlarından birine ya da tamamına katılacak adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar başvuru sürecinin ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre gerçekleştirecek. 2026 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM üniversite başvuru kılavuzu nasıl, nereden görüntülenir? İşte ÖSYM YKS kılavuzu görüntüleme ekranı.

YKS 2026 başvuruları ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılabiliyor. Adaylar, e-Devlet veya ÖSYM şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak bireysel başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca isteyen öğrenciler başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

4 /13 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru yapmak için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme girildikten sonra TYT, AYT ve YDT oturumları seçilip kişisel bilgiler kontrol ediliyor, başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanıyor. Ayrıntılı adımlar YKS 2026 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.

1. Başvuru Tarihlerinin Takip Edilmesi Öncelikle, YKS başvuru tarihlerini takip etmeniz önemlidir. ÖSYM, başvuru tarihlerini ve sınavla ilgili duyuruları genellikle kendi web sitesi üzerinden ilan eder. YKS başvurusu için belirlenen tarihler içinde işlemlerinizi tamamlamanız gerekir.



YKS başvurusu yapmak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru yapılır. Başvuru için şu adımları izleyebilirsiniz: AİS Sistemine Giriş Yapın: ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) adresine gidin.

7 /13 TC Kimlik Numarası ve Şifresi ile Giriş Yapın: Sisteme giriş yapabilmek için TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın. Eğer şifreniz yoksa, ÖSYM şifresi almak için PTT'ye başvurabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, YKS başvuru formunu doldurmanız gerekecek. Bu adımda, aşağıdaki bilgileri girmeniz istenecektir: Kişisel Bilgiler: Ad, soyad, doğum tarihi gibi temel kimlik bilgilerinizi doğru şekilde girin. Eğitim Bilgileri: Lise veya dengi okul bilgilerinizi (mezuniyet durumu, okul adı) belirtin. Sınav Tercihleri: YKS'nin hangi oturumlarına gireceğinizi (TYT, AYT, YDT) seçin. Eğer dil sınavına (YDT) girecekseniz, bu tercihi de yapmalısınız. Fotoğraf Yükleme: Başvuru esnasında, 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğrafınızı yüklemeniz gerekmektedir. Fotoğraf, sınav giriş belgesinde ve sonuçlarda kullanılacaktır.











Başvurunuzu tamamladıktan sonra, YKS başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Bu ödeme şu yollarla yapılabilir: ÖSYM Ödeme Sistemi: AİS üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



