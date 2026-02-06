Sadece 3 ayınız var! 2 milyon kişiyi kapsayacak yapılandırma resmen başladı: Kimler kapsam dışı kalacak?

Kredi ve kredi kartı borçları için beklenen yapılandırma kararı resmen yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yasal takibe düşen bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 48 aya kadar vade imkânı tanıdı. Düzenleme, 2 milyondan fazla kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başladı, başvurular için sadece 3 ay var. 48 ay vade imkânı 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.
BDDK’nın aldığı karara göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların 3 ay içinde bankalara başvuru yapması gerekiyor. Süreyi kaçıranlar ise yapılandırma hakkını kaybedecek.
Kredi ve kredi kartı borçlarına 48 ay vade
BDDK tarafından yapılan açıklamada, yasal takipte bulunan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılabileceği belirtildi. Başvurusu kabul edilen borçlular, borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebilecek.
Türkiye genelinde yasal takipte bulunan kişi sayısının 2 milyon 114 bine ulaştığı, yapılandırmaya konu borç tutarının ise 288 milyar lirayı aştığı bildirildi.
Kimler yapılandırma yapabilecek?
Yapılandırma düzenlemesi; Kredi kartı borcu yasal takibe düşenler,
Bireysel kredi borcu yasal takipte olanlar,
Bankalara 3 ay içinde başvuru yapan kişiler için geçerli olacak.
Kimler kapsam dışı kalacak?
Düzenleme kapsamında başvuru süresini kaçıranlar,
Borcu yasal takibe girmemiş olanlar,
BDDK’nın belirlediği koşulları karşılamayan dosyalar yapılandırmadan yararlanamayacak.
Türkiye’de toplam 13,3 trilyon TL kredi kartı limiti bulunuyor
BDDK verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 13,3 trilyon TL kredi kartı limiti bulunuyor. Bu limitin yalnızca yüzde 21’i kullanılırken, yüzde 79’u atıl durumda. Aynı dönemde Türkiye’de 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı olduğu, kart sahiplerinin yüzde 75’inin 400 bin TL’nin altında limite sahip olduğu açıklandı.
Yasal takipteki kişi sayısı yüzde 14 arttı
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 2025 yılında bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 114 bine yükseldi. Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak tutarı ise bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 288,8 milyar TL’ye çıktı.
Uzmanlar uyarıyor: Sadece 3 ayınız var
Ekonomi uzmanları, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların 3 aylık başvuru süresini kaçırmamaları gerektiğini vurguluyor. Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte yapılandırma hakkı tamamen ortadan kalkacak.