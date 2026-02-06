Sadece 3 ayınız var! 2 milyon kişiyi kapsayacak yapılandırma resmen başladı: Kimler kapsam dışı kalacak?

Türkiye’de toplam 13,3 trilyon TL kredi kartı limiti bulunuyor





BDDK verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 13,3 trilyon TL kredi kartı limiti bulunuyor. Bu limitin yalnızca yüzde 21’i kullanılırken, yüzde 79’u atıl durumda. Aynı dönemde Türkiye’de 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı olduğu, kart sahiplerinin yüzde 75’inin 400 bin TL’nin altında limite sahip olduğu açıklandı.



