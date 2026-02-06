TOKİ Bolu kura heyecanı devam ediyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kayseri’de inşa edilecek bin 950 konut için kura süreci vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. TOKİ kura takvimine göre, Bolu konut çekilişleri 12 Şubat’ta saat 11:00’de yapılacak. İşte kuraya katılacaklar listesi.
TOKİ kura çekilişi takvimi çerçevesinde TOKİ Bolu kura çekilişi vatandaşların gündemindeki yerini sürdürüyor. Özellikle TOKİ Bolu konut kura çekim tarihi merak edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu TOKİ kura çekilişine başvuru yapanlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Bolu merkezi ve ilçelerinde toplam 1.950 konutun inşa edileceği proje için başvurusunu tamamlayan binlerce kişi, kura çekiminin yapılacağı gün ve sürece dair ayrıntılara odaklanmış durumda.
TOKİ Bolu kura çekilişi ne zaman?
500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Bol’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak.
Bolu TOKİ kura çekilişi sonuçları nereden öğrenilecek?
Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Bolu TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Bolu TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.
TOKİ Bolu kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Bolu'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Bolu'da fiyatlar şu şekilde:
Bolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bolu'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bolu'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.