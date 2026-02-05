Marmara bölgesi çevresinde yaşanan depremler zaman zaman Balıkesir'i de etkişeyebiliyor. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremlerin ardından Balıkesir fay hattı haritası sorgulanıyor. Peki Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? Balıkesir'de fay hattı var mı? Balıkesir fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler hangileri? Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yayınladığı diri fay haritalarını güncelledi. Haritada Balıkesir'in en riskli bölgeleri de yer alıyor. İşte Balıkesir deprem haritası....
Balıkesir deprem haritası Balıkesir'de hissedilen depremlerin ardından merak edilen bir konu oluyor. Balıkesir'de hangi ilçelerin deprem açısından risk oluşturup oluşturmadığı sorgulanıyor. Peki Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli? İşte Balıkesir'den geçen fay hatları ve ilde riskli, risksiz olan ilçeler listesi...
BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI
Balıkesir'deki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan “Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı” 249 sayfadan oluşan bir kitap haline dönüştürüldü.
Balıkesirle ilgili bir çok verinin yer aldığı planda, il merkeziyle ilçelerindeki fay hatlarıyla olası bir deprem halinde etkilenecek yerler de sıralandı.
BALIKESİR DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER
Balıkesir il merkezi için uydu görüntüsü üzerinde hazırlanan haritada, Havran-Balya Fay Zonu. Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ile Balıkesir Fayı- Kepsut Segmenti'ne yer verildi.
Haritada, kayalık alanlar, önlem alınabilecek nitelikte tabilite sorunlu alanlar ve önlem alınamibilecek nitelikte şişme oturma açısından sorunlu alanlar işaretlendi.
Altıeylül ve Karesi ilçeleriyle ilgili Balıkesir İl Afet Risk Azlatma Planı'ndaki bölümde şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir Fay Zonu, Karesi ilçesinin güneyinde geçmekte olup bu alanlarda yüzey faylanması tehlikesi vardır. Karesi ilçesi güneyinde ve Altıeylül ilçesi batısındaki eğimi yüksek olan alanlarda (şekilde ÖA-2.1, ÖA-2.2 ve UOA-2.1 ile gösterilen alanlarda) olası deprem kütle hareketlerini tetikleyebilir (Şekil 2.18). Karesi ilçesinin ve Altıeylül ilçesinin eğiminin düşük olduğu, düzlük olarak tanımlanabilecek alanlarda (şekilde ÖA-5.1 olarak gösterilen alanlarda) olası bir depremde taşıma gücü kaybı ve binalar için tehlike oluşturacak düzeyde oturma sorunları yaşanabilir (Şekil 2.18). Ayrıca söz konusu bu alanlar zemin büyütmesi ve sıvılaşma tehlikesi açısından değerlendirilmelidir."
BALIKESİR'DEKİ DİRİ FAY HATLARI
Balıkesir İl Sınırları İçinde Kalan Diri Fayların Genel Özellikleri ve Üretebilecekleri Maksimum Deprem Büyüklükleri şöyle sıralandı.
BALIKESİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERESİ?
Jeoloji mühendislerinin söylemlerine göre Balıkesir'de riskin az olduğu bölgeler Aygören, Karaoğlan, Hacı İsmail, Gaziosmanpaşa, Yıldız Mahalleleri ve NEF'in üst kısımlarıdır. Sütlüce Mahallesi ise en güvenilir yerdir.
BALIKESİR DEPREME DAYANIKSIZ İLÇE ve KÖYLER NERESİ?
MTA haritasına göre; Balıkesir'in en kötü zeminlerinin olduğu yerler şu şekildedir;
Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı, İvrindi.
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?
Balıkesir'de fay hattı geçen mahalleler şu şekildedir; Kuva-yi Milliye Mahallesi, Paşaalanı, Üçpınar, Ayşebacı.
İlçeler ise, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Dursunbey, Kepsut, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç, Susurluk, İvrindi, Balya, Gönen ve Manyas..
BALIKESİR FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nden başlayan İvrindi-Balya’ya gelen Havran-Balya-Balıkesir fay hattı vardır.
BALIKESİR GÜNCEL DİRİ FAY ATTI
Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yayınladığı diri fay haritalarını güncelledi. Haritada Balıkesir'in en riskli bölgeleri de gösteriliyor!