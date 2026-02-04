Bugün Düzce’de TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce’de inşa edilecek 2 bin 470 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, 5 bin TL’yi başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecekler. Peki Düzce TOKİ ücret iadesi ne zaman?

1 /4 TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce etabında kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişle Düzce’deki sosyal konutların hak sahipleri belli olurken, kura sonuçlarını öğrenen binlerce vatandaş ise “Düzce TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

2 /4 TOKİ Düzce kura sonuçları sonrası ücret iadesi: İade tarihi belli oldu mu? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

3 /4 E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.