Heyecanla beklenen Taşacak Bu Deniz 17. bölümü, bu Cuma günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçileri, fragmandaki ipuçlarının hikayeyi nereye sürükleyeceğini görmek için şimdiden geri sayıma başladı. Yeni bölüm fragmanında Eleni ile Oruç arasında yeni bir tanışma ve yakınlaşma diyaloğu ilgi çekiyor. Esma ile Adil arasındaki sır saklama gerginliği büyüyecek. Fadime Furtuna konağında kalmak için abisitle mücadele ederken İso'yu neler bekliyor? İşte Taşacak Bu Deniz 17. Bölümde yaşanacak gelişmelerin ayrıntıları.

1 /10 Eleni’den Oruç’a Yeşil Işık: Yeniden mi Başlıyorlar? Dizinin en çok takip edilen dinamiği olan Eleni ve Oruç ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yayınlanan 2. fragmanda Eleni’nin Oruç’a karşı takındığı yumuşak tavır, "Yeniden mi başlıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. Uzun süredir aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle birbirine uzak duran ikilinin bu yakınlaşması, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

2 /10 Taşacak Bu Deniz 17. Bölümde Neler Olacak? Fragmandan yola çıkarak yeni bölümde bizleri bekleyen ana başlıklar şunlar:



3 /10 Duygularını artık gizlemeyen Eleni, aşk yolunda Oruç’a adeta yeni bir defter açar. İso’nun Koçarilere iç güveysi gitmesi Zarife Furtunayı delirtir.

4 /10 Koçari tarafı Fadimeyi konağa göndermemek için İso’yu kendi tarafına çekmeye çalışır iken Fadime evliliğindeki asıl maksadı olan konağa yerleşip silahı bulma izindedir.

5 /10 Alenen söyleyemese de abisini buna ikna etmeye çalışır. Fragman sonunda Adil’in evlenmek üzere aday tanımak için çıktığı buluşmaya Esme baskın yapar ve ortalık iyice kızışır.

6 /10 TAŞACAK BU DENİZ 17.BÖLÜM FRAGMANI Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Taşacak Bu Deniz yeni bölümde bizi neler bekliyor? Detaylar için son bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

TAŞACAK BU DENİZ 17.BÖLÜM FRAGMANI

TAŞACAK BU DENİZ 17.BÖLÜM 2. FRAGMANI

7 /10 TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCULARI Taşacak Bu Deniz’de; Ulas Tuna Astepe, Burak Yörük, Deniz Baysal, Ava Yaman, Aytek Sayan, Şerif Furtuna, Burcu Cavrar, Onur Dilber,Erdem Şanlı, Arda Anarat, Naz Sayiner, Hande Nur Tekin, Gamze Süner Atay,Zeynep Atilgan, Emir Çubukçu, Nilüfer Kiliçaslan,

8 /10 Batuhan Bayar, Hakan Salinmis, Adil Şahin, Erkan Yüce, Fester Abdü, Yeşim Ceren Bozoğlu, Ali Öner, Ulviye Karaca, Nasmina Coklas, Seda Soysal, Rami Narin, Berna Koraltürk, Asuman Bora, Oğuz Serin, Cemil Feyiz, Eyüp Sevim, Naz Çağla Irmak gibi isimler fenomen dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

