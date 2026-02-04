Yeni Şafak
TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

12:204/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Düzce’de TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kent genelinde inşa edilecek 2 bin 470 sosyal konutun hak sahipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekilişiyle Düzce merkez başta olmak üzere Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. İşte 500 bin sosyal konut Düzce hak sahipliği kurası canlı izleme linki.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce etabında kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirildi. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Düzce kura sonuçları, kura sonrası e-Devlet üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuç ekranında Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ait TOKİ kura sonuçları isim listesi de görüntülenebilecek.


TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları isim listesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Düzce kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Düzce TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE



#TOKİ
#TOKİ Düzce kura sonuçları
#Düzce Akçakoca
#Cumayeri
#Çilimli
#Gölyaka
