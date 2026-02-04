TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce etabında kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirildi. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Düzce kura sonuçları, kura sonrası e-Devlet üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuç ekranında Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ait TOKİ kura sonuçları isim listesi de görüntülenebilecek.