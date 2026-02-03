Rekor rallinin ardından gelen sert geri çekilme altın piyasasında dengeleri değiştirdi. Ancak spot altının yeniden yükselişe geçmesiyle gözler bir kez daha gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda ons altın 4.855 doların üzerine çıkarken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Jeopolitik riskler, doların zayıflaması ve Fed tartışmaları değerli metalleri etkilerken, “alım fırsatı mı?” sorusu da güç kazandı. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları, 3 Şubat 2026 itibarıyla hem küresel piyasalarda hem de Türkiye’de yeniden yükseliş eğilimine girdi. Rekor seviyelerin ardından yaşanan sert geri çekilme sonrası spot altın, güçlü tepki alımlarıyla ons başına 4.855 doların üzerine çıktı. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ise altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.
Küresel piyasalarda sert düşüş sonrası tepki alımı
Spot altın, bir önceki seansta yüzde 4,8’lik gerilemeyle son on yılı aşkın dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşamıştı. Yeni günde ise kayıpların bir bölümünü telafi ederek yüzde 4,2’ye varan yükseliş gösterdi. Piyasalarda bu hareket, “düzeltme mi yoksa aşırı tepki mi?” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Değerli metallerde toparlanma başladı
Altınla birlikte gümüş ve diğer kıymetli metallerde de toparlanma dikkat çekti. Analistler; jeopolitik risklerin sürmesi, doların değer kaybetmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler ve Çin’den gelen talebin devam etmesiyle altın ve gümüşte yukarı yönlü görünümün korunabileceğini ifade etti.
Fed tartışmaları ve Trump etkisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına aday olarak gösterdiği Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimlerinden kaçınabileceği beklentisi, önceki günlerde değerli metallerde sert geri çekilmeyi tetiklemişti. Bu gelişme sonrası yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın kısa vadeli etkenlerden mi kaynaklandığını yoksa daha geniş bir yön değişimi mi olduğunu yeniden değerlendirmeye başladı.
İslam Memiş: Panik satışından kaçınılmalı
Finans analisti İslam Memiş’e göre, altın piyasasında oynaklık kısa vadede sürecek. Memiş, önümüzdeki 1-2 haftalık dönemde ons altın ve gram altında dalgalı seyrin devam edebileceğini, bu nedenle panik satışlarından uzak durulması gerektiğini vurguladı. Memiş ayrıca geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Kapalıçarşı, banka ve sertifika fiyatları arasında fark uyarısı
Memiş, altın almak isteyenlerin yalnızca tek bir fiyat kanalına bakmaması gerektiğini söyledi. Kapalıçarşı’daki fiziki altın fiyatları, darphane sertifikaları ve bankalardaki altın fiyatları arasında farklar oluşabildiğini belirten Memiş, özellikle dalgalı dönemlerde makas aralıklarının açılabileceğine dikkat çekti.
KMKTP’de kilogram fiyatı 7,3 milyon liraya çıktı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 7 milyon 345 bin liraya yükseldi. Gün içinde 6 milyon 800 bin lira ile 7 milyon 360 bin lira arasında işlem gören kilogram fiyatı, yüzde 2,9 artış kaydetti. Standart altın kilogram fiyatı bir önceki günü 7 milyon 135 bin liradan kapatmıştı.
KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 22 milyar 565 milyon lirayı aşarken, işlem miktarı 3 bin 153,69 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 470 milyon lira seviyesinde kaydedildi. Altın borsasında en yüksek işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler oldu.
Altın fiyatlarında son durum (3 Şubat 2026)
Piyasalarda işlem gören altın türlerinin saat 18.00 itibarıyla güncel rakamları şu şekilde;
Gram altın satış fiyatı: 6889 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.208 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.417 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.686 TL