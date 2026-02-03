KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 22 milyar 565 milyon lirayı aşarken, işlem miktarı 3 bin 153,69 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 470 milyon lira seviyesinde kaydedildi. Altın borsasında en yüksek işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler oldu.