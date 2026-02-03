Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak 2. dönem ortak yazılı sınavlar öncesinde kullanılacak konu-soru dağılım tablolarını yayımladı. Paylaşılan tablolar, il, ilçe ve okul genelinde uygulanacak ortak sınavlarda sınav kapsamının ve soru dağılımının daha planlı şekilde oluşturulmasına rehberlik edecek.

Temel eğitim (5-8. sınıflar) için tablolar yayımlandı

MEB’in erişime açtığı örnek dokümanlar; temel eğitim düzeyinde 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Bu sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerine yönelik 2. dönem konu/kazanım temelli soru dağılımı örnekleri paylaşıldı.

Ortaöğretim (9-12. sınıflar) dersleri de kapsama alındı

Ortaöğretim tarafında ise 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik tablolar yayımlandı. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve Felsefe gibi derslerde ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılımının nasıl oluşturulacağına dair örnekler sunuldu.

Amaç: sınavlarda şeffaflık ve uygulama birliği

Bakanlık açıklamasında, 9 Eylül 2023’te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda ortak yazılı sınavların kapsamı ile soru dağılımlarının bu tablolar esas alınarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu yaklaşımın; ölçme ve değerlendirmede şeffaflığı artırmayı, kapsam geçerliğini güçlendirmeyi ve konu/kazanım/öğrenme çıktısı temelli ölçmeyi yaygınlaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Hangi tablo kullanılacak? Kararı zümreler verecek

Okul genelinde yapılacak yazılı sınavlarda hangi konu-soru dağılım tablosunun kullanılacağına, eğitim kurumunda görevli sınıf/alan zümrelerinin karar vereceği belirtildi. Hazırlanacak sınavların, seçilen tabloya uygun biçimde uygulanmasıyla sınavların kapsamının ve ölçme hedeflerinin ortak ilkelere dayalı biçimde planlanacağı ifade edildi.

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 eğitim yılı

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.