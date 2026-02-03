Binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ kura çekiliş süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projelerde, asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor. Peki, sırada illerin çekilişi var? İşte TOKİ Şubat ayı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi detayları...
Sosyal konut hamlesi kapsamında gerçekleştirilen kura sonuçları, anlık olarak e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, bugün hangi illerin çekilişi var? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi detayları...
TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
TOKİ kura çekilişleri tamamlandıktan sonra sonuçlar sisteme ivedilikle yüklenmektedir. Adaylar, herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan sonuçlarını dijital kanallar üzerinden öğrenebilirler.
e-Devlet Üzerinden: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza bir konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan "Satış & Duyurular" sekmesinden ilgili projenin isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.
TOKİ Kurasında Adım Çıkmadı, Başvuru Ücretini Nasıl Geri Alırım?
Kurada ismi çıkmayan vatandaşların en çok sorduğu soru iade sürecidir. Kurada asil veya yedek olarak hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri, kura tarihinden itibaren genellikle 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankanın şubelerinden veya ATM'lerinden geri alınabilmektedir.
Asil Olarak Hak Sahibi Oldum, Şimdi Ne Yapmalıyım?
Kura sonucunda "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar, ilan edilen tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçerler. Bu süreçte gerekli belgelerin (nüfus kayıt örneği, gelir belgesi vb.) hazırlanması ve peşinat tutarının ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir.
Yedek Listeye Girmek Ne Anlama Geliyor?
Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan, peşinat yatırmayan veya başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin yerine yedek listedeki vatandaşlar sırayla çağrılmaktadır. Bu nedenle yedek listedeyseniz duyuruları takip etmeye devam etmelisiniz.
Kura Çekilişleri Canlı İzlenebilir mi?
Evet, şeffaflık ilkesi gereği tüm TOKİ kura çekilişleri kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Noter huzurunda yapılan çekilişleri anlık olarak takip ederek isminizin okunup okunmadığını görebilirsiniz.
TOKİ kura çekilişinde sırada hangi iller var?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen projede kura sürecinin üzerinden 5 hafta geçti. 29 Aralık'ta başlayan kura çekilişleri, dün 10 bin 385 konutun belirlenmesiyle devam etti. Proje, ülke genelinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor." ifadelerini kullandı.
İŞTE ŞEHİRLER...
Yeni haftanın takvimine göre, yarın Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Öte yandan Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreninde yapılacak.
Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
TOKİ 81 ilin kura çekiliş takvimi...