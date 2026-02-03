Yeni Şafak
Konya TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Konya kura tarihi duyuruldu mu?

3/02/2026, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken, Konya’daki çekiliş takvimi merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık programın ardından 15 bin 200 konutluk Konya etabı yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Türkiye genelinde milyonların takip ettiği TOKİ kura maratonunda gözler Konya’ya çevrildi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kentte inşa edilecek 15 bin 200 sosyal konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine ilişkin araştırmalar hız kazandı.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya inşa edilecek olan 15 bin 200 konut için kura çekimi henüz açıklanmadı.

Kura takvimi her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanıyor. TOKİ Konya kura çekim tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

