İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi

Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlar, iftarla son bulur. Bu mektepte; hiçbir okul, medrese ve üniversitede olmayan bir eğitim vardır. Dînî mazereti olmayan herkesi kendine öğrenci olarak kabul etmiştir. Eğer bu ilâhî program iman ve ihlâsla tatbik edilirse, sonunda mağfiret ve ne olduğunu bilmediğimiz sürpriz mükâfatların olduğu müjdesi verilmiştir.





Ramazan; insanların kendilerini hesaba çekmeleri, hatalarını fark etmeleri ve günahlarından tövbe edip Yüce Allah’a yönelmeleri için büyük bir fırsattır. Ramazan ayında yoğunlaşan ibadetler, özellikle oruç, zekât ve fıtır sadakası Müslümanları

Allah’a daha çok yaklaştırmakta; onları mutlu ve huzurlu kılmakta; nefis terbiyesinde, sosyal dayanışma ve yardımlaşmada daha başarılı hâle getirmektedir.





Ramazan’da bir ay oruç tutmak kişiye olduğu kadar, topluma da çok yönlü mesajlar verir. Bunlardan bazıları şunlardır:





Her şeyin bir ömrü olduğu gibi, o ömür doluncaya kadar belli aralıklarla bakım, onarım ve yenilenmeye de ihtiyacı vardır. Arabamızın, makinanın, demirin… Ramazan ayı da biyolojik, sosyolojik ve ruhsal alanda yıllık bakım, onarım ve yenilenme ayımızdır.





Ramazan orucuyla günahlarımızdan temizlenerek Rabbimiz katındaki değer ve itibarımızı artırırız.