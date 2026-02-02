Tevbe ve istiğfar duası

, kişinin işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemesi ve bağışlanma talebinde bulunmasıdır. İslam’da tövbe; samimi bir kalple yapılan, hatayı kabul eden ve bir daha aynı günaha dönmemeye kesin niyet edilen önemli bir ibadet olarak görülür.

Tevbe duasının yapılışı

genellikle abdest alıp iki rekat tövbe namazı kılmak ve ardından içtenlikle Allah’a yönelerek dua etmek şeklinde uygulanır.

