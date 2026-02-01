İstanbul’da okulların açılacağı gün kar yağacak mı? 2 Şubat Pazartesi kar var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar

İstanbul’da soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte “İstanbul’a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?” sorusu gündemde. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe uyarı yayımlarken, Marmara genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Sıcaklıkların 2-4 derece düşmesiyle özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir hattında karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali güçlendi. Peki, 2 Şubat Pazartesi okulların açılacağı gün İstanbul’da kar yağışı görülecek mi? İstanbul’un ilçelerine göre son hava durumu tahminleri ve yağış beklentisi haberimizde.
Soğuk hava dalgasının Marmara’ya yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da kar beklentisi güçlendi. AKOM’un değerlendirmesine göre, hafta boyunca 14-18 derece bandında seyreden sıcaklıklar hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine geriledi. İstanbul’da rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor.
AKOM: soğuk hava pazartesi sabahı etkisini artıracak
AKOM açıklamasında, akşam saatlerinden itibaren rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre hızla eseceği kaydedildi. Bu süreçte yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülmesi, yağışların gece saatlerine doğru azalması; ancak sabah yeniden etkisini artırması öngörülüyor.
Batı ilçeleri için karla karışık yağmur ve kar ihtimali
İstanbul’da pazartesi sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 2-4 derece daha düşerek kar seviyelerine inebileceği bildirildi. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
4 Şubat’a kadar sağanak, hafta ortasında yeniden ısınma
AKOM’un uyarısına göre İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışlar 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sürecek. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabahına kadar etkisini koruması, çarşambadan itibaren ise sıcaklıkların yeniden yükselerek 15 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Buzlanma, don ve ulaşım aksamalarına dikkat
Yetkililer, pazar ve pazartesi günü beklenen kuvvetli yağış ile salı sabahına kadar görülebilecek kış koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. İstanbul’da su baskını, göllenme, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji'den uyarılar
Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor
02.02.2026 Pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Trakya için kar yağışı uyarısı
Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
