İstanbul’da okulların açılacağı gün kar yağacak mı? 2 Şubat Pazartesi kar var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar





Meteoroloji'den uyarılar





Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

02.02.2026 Pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Trakya için kar yağışı uyarısı

Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

