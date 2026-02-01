On bir ayın sultanı, sultanlar sultanı Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi, idrak edilecek. Berat Gecesi, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu mübarek günün gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadet ile geçirmek isteyenler Kandil ne zaman bugün mü yarın mı? sorusuna yanıt arıyor.
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar 1 Ocak’ta başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor. Regaip Gecesi, 25 Aralık’ta, Miraç Gecesi ise 15 Ocak'ta idrak edildi. Şimdi sırada kader gecesi olarak da bilenen Berat Gecesi idrak edilecek.
Kandil ne zaman bugün mü yarın mı?
Berat Gecesi 2 Şubat Pazartesi akşamı idrak edilecek. On bir ayın sultanı olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Berat Gecesi nedir, önemi neler?
Berat Gecesi, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Hazreti Muhammed'in, (s.a.v) Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."