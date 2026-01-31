Altın Fiyatlarında Tarihi Geri Çekilme: Neler Oluyor?

2026 yılına fırtına gibi başlayan ve üst üste rekorlar kıran altın fiyatları, Ocak ayının son günlerinde sert bir fren yaptı. Ons altın bazında yaşanan yaklaşık 650 dolarlık kayıp, iç piyasada gram altın fiyatlarının da 7.000 TL seviyelerine kadar çekilmesine yol açtı. Yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" sorusuna yanıt ararken, analistler bu durumu "mükemmel bir fırtına" olarak tanımlıyor.