Küresel piyasalar 31 Ocak 2026 sabahına altın ve gümüşteki tarihi değer kayıplarıyla uyandı. Haftalardır rekor kıran ons altın, 5.600 dolar direncinden sert bir dönüş yaparak yatırımcısını şaşırttı. Peki, "güvenli liman" altın neden düştü, bu bir alım fırsatı mı? İşte detaylar.
Altın neden düştü?
ABD'de Donald Trump'ın yeni Fed Başkanı adayı olarak Kevin Warsh isminin öne çıkması, emtia piyasalarında "Warsh Fırtınası" estirdi. Şahin politikalarıyla bilinen Warsh beklentisi, altın fiyatlarında %7’yi aşan erimeye neden olurken; uzmanlar düşüşün arkasındaki teknik ve temel faktörleri tek tek sıraladı.
Altın Fiyatlarında Tarihi Geri Çekilme: Neler Oluyor?
2026 yılına fırtına gibi başlayan ve üst üste rekorlar kıran altın fiyatları, Ocak ayının son günlerinde sert bir fren yaptı. Ons altın bazında yaşanan yaklaşık 650 dolarlık kayıp, iç piyasada gram altın fiyatlarının da 7.000 TL seviyelerine kadar çekilmesine yol açtı. Yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" sorusuna yanıt ararken, analistler bu durumu "mükemmel bir fırtına" olarak tanımlıyor.
1. "Warsh Fırtınası": Yeni Fed Başkanı Beklentisi
Düşüşün en büyük tetikleyicisi ABD'den gelen siyasi haberler oldu. Başkan Donald Trump'ın, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ı aday göstereceğine dair sızıntılar, piyasada "şahin" (faiz artırımına meyilli veya sıkı para politikasını savunan) bir dönemin başlayacağı şeklinde yorumlandı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini bir gecede azalttı.
2. Kar Realizasyonu ve Teknik Düzeltme
Altın fiyatları 5.600 dolar seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girmişti. Uzmanlara göre, bu denli dik bir yükselişin ardından gelen sert düzeltme oldukça sağlıklı bir gelişme. 5.600 dolar direncine takılan fiyatlar, büyük fonların ve kurumsal yatırımcıların "kar al" (take profit) emirlerini tetiklemesiyle satış baskısı altında kaldı.
3. Teknoloji Hisselerindeki Sarsıntı ve Likidite İhtiyacı
Küresel piyasalarda sadece altın değil, teknoloji devlerinin bilançoları sonrası borsalarda da dalgalanma yaşandı. Özellikle Microsoft gibi devlerin finansal sonuçları sonrası oluşan likidite ihtiyacı, yatırımcıların diğer pozisyonlarını (altın ve gümüş gibi) kapatarak nakde geçmesine neden oldu.
4. Endeks Dengelemeleri: BCOM Etkisi
Ocak ayı emtia piyasaları için aynı zamanda bir "yeniden dengeleme" dönemidir. Bloomberg Emtia Endeksi (BCOM) gibi büyük yapıların, altının endeks içindeki ağırlığını %20'lerden %14'lere çekme kararı, piyasaya yaklaşık 2.4 milyon troy ons altın arzı olarak yansıdı. Bu sistematik satışlar, düşüşün derinleşmesinde önemli rol oynadı.
5. Gümüşteki Panik Satışları
Altının "küçük kardeşi" gümüşte yaşanan %20'yi aşkın kayıp, değerli metaller genelinde bir panik havası yarattı. Gümüşteki rekor düşüş, altın yatırımcısının da güvenini sarsarak satış dalgasını körükledi.
Piyasadaki satış dalgasının şiddeti şu verilerle daha net görülüyor:
Gram gümüş: Günlük %15,24 kayıpla 137,90 TL seviyesine geriledi.
Çeyrek altın: %7’lik düşüşle 12.088 TL bandına çekildi.
Dolar endeksi: %0,5 güçlenerek altın üzerindeki baskıyı derinleştirdi.