1989-2009 Sigorta girişi olanlara müjde geldi! EYT sonrası Kadın - Erkek için erken emeklilik yolu açıldı

Soru: En erken kaç yaşında emekli olabilirim?

Cevap: Sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet, prim gün sayısı ve mesleki yıpranma payına göre değişir. Kısmi emeklilik veya yıpranma payı olan çalışanlar, yasal yaş haddinden birkaç yıl daha erken emekli olabiliyor.

Soru: Doğum borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi?

Cevap: Doğum borçlanması öncelikli olarak eksik prim günlerini tamamlar. Bazı özel durumlarda sigorta başlangıcını geriye çekerek yaş avantajı sağlayabilir.