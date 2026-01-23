Yeni Şafak
TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekimi bugün mü, saat kaçta?

TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekimi bugün mü, saat kaçta?

10:0923/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda 7 bin 459 sosyal konutun inşa edileceği Manisa konut kurası, bugün gerçekleştirilecek. TOKİ Manisa kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu. Peki Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta? Manisa TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi yayınlandı mı?

Manisa’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 7 bin 459 konut inşa edilecek olan Manisa’a noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Manisa kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.

TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Manisa kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Manisa TOKİ kurası 23 Ocak’ta Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.

TOKİ kura çekişi listesi için tıklayın



Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Manisa kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Manisa TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Manisa kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Manisa'da hangi ilçede kaç konut verilecek?

MANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500

AKHİSAR 1000

ALAŞEHİR 200NKASI

DEMİRCİ 200

GÖLMARMARA 110

GÖRDES 100

KIRKAĞAÇ 49

KULA 350

SALİHLİ 500

SARUHANLI 120

SELENDİ 100

SOMA 250

TURGUTLU 750


Manisa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Manisa’da fiyatlar şu şekilde:

Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ Manisa kura sonuçları: 500 bin konut Manisa TOKİ kazananlar tam isim listesi