TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekimi bugün mü, saat kaçta?

500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda 7 bin 459 sosyal konutun inşa edileceği Manisa konut kurası, bugün gerçekleştirilecek. TOKİ Manisa kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu. Peki Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta? Manisa TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi yayınlandı mı?
Manisa’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 7 bin 459 konut inşa edilecek olan Manisa’a noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Manisa kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.
TOKİ Manisa kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Manisa TOKİ kurası 23 Ocak’ta Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
500 bin sosyal konut projesinde Manisa TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
Manisa'da hangi ilçede kaç konut verilecek?
MANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500
AKHİSAR 1000
ALAŞEHİR 200NKASI
DEMİRCİ 200
GÖLMARMARA 110
GÖRDES 100
KIRKAĞAÇ 49
KULA 350
SALİHLİ 500
SARUHANLI 120
SELENDİ 100
SOMA 250
TURGUTLU 750
Manisa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Manisa’da fiyatlar şu şekilde:
Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.