UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken turu son maça bıraktı.

Tedesco'nun öğrencileri lig etabının 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü Rumen ekibi Steaua Bükreş'e konuk olacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Rakibimiz sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Youri Tielemans ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Tyrone Mings yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

10' Nene'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Fred doğrudan kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Marco Bizot'un üzerine gidtti..

19' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Youri Tielemans ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ollie Watkins kafa vuruşunu yaptı ancak savunmamızda Mert son anda araya girmeyi başardı.

20' Jhon Duran'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Marco Asensio bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Marco Bizot sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

25' Sağ kanattan gelişen atakta Matthew Cash ortasını ön direğe doğru gönderdi. İsmail'den seken top altıpas çizgisinin önüne doğru düştü. Bu noktada bulunan Jadon Sancho kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

42' Rakibimiz gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jadon Sancho yerden sert vurdu ancak savunmamızda Milan Skriniar son anda araya girmeyi başardı.

Aston Villa golü buldu ama top hakeme çarptığı için gol geçersiz sayıldı. Skriniar, bir kritik müdahalede daha bulundu.pic.twitter.com/SqBRdIzxvz — SPOR (@yenisafakspor) January 22, 2026

İKİNCİ YARI

52' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ollie Watkins son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Jadon Sancho bekletmeden vuruşunu yapmak istedi ancak savunmada Milan Skriniar son anda kayarak araya girmeyi başardı.

60' Gole çok yaklaşıyoruz! Fred'in ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Talisca yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Marco Bizot uzandı ve gole izin vermedi.

61' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Talisca sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecinin üzerine gitti.

64' Ceza yayında topla buluşan Morgan Rogers ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Ederson sol köşeye uzanarak gole engel oldu.

71' Topu rakibinden çalan İsmail Yüksek ceza yayı sol tarafında sol ayağı ile çok sert vurdu ancak kaleci Marco Bizot sol köşeye uzanarak bir kez daha gole izin vermedi.

88' Sol çaprazda topla buluşan Mert ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Jhon Duran kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecinin üzerine gitti.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Aston Villa maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

- Duran'ın cezası tamamlandı

Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı.

Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü.





- Asensio ve Duran eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, eski takımına karşı forma giydi.

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya rakip olurken, Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele etti.





- Kadıköy kırmızı-beyaz

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı. Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.





- Yeni transferler tribünde

Fenerbahçe'de UEFA listesinde isimleri bulunmayan yeni transferler karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, maçı yönetim locasında izleyerek takım arkadaşlarına destek oldu.





- Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe, zorlu mücadelede kadroya altyapıdan 2 ismi dahil etti. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.





- Basketbolcular maçı takip etti

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmayı basketbol takımından da isimler yerinde izledi. Erkek basketbol takımından Bonzie Colson ve Chris Silva statta maçı izleyenler arasında yer aldı.



