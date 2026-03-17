ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, görevinden ayrıldığını açıkladı. Trump'ın İran politikasını sert sözlerle hedef alan Kent, "İran, ülkemize yönelik yakın ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturmuyordu; bu nedenle bu savaşın İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldığı açıktır." ifadelerini kullandı. Devam eden savaşı vicdanen destekleyemeyeceğini söyleyen Kent, İran'a saldırının 'Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayadığını, fakat sayısız Amerikalının hayatına mal olduğunu' vurguladı.
Zehir zemberek sözlerle istifa etti: İran'a saldırıyı İsrail için başlattın
Kent, istifa mektubunda özellikle İran ile ilgili yürütülen politikaları sert sözlerle eleştirdi.
Kent açıklamasında, Trump’ın 2016, 2020 ve 2024 seçimlerinde savunduğu “America First” (Önce Amerika) yaklaşımını desteklediğini, ancak 2025 Haziran ayına kadar bu çizginin değiştiğini düşündüğünü belirtti.
"Orta Doğu'da tuzağa düştük"
İlk başkanlık döneminde Trump’ın askeri gücü “sonsuz savaşlara girmeden” kullanmayı bildiğini vurgulayan Kent, bunun örnekleri arasında Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasını gösterdi.
İsrail'e salladı: Dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar
Mektubunda ayrıca, İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının bir bölümünü “dezenformasyon kampanyası yürütmekle” suçlayan Kent, benzer söylemlerin geçmişte Irak Savaşı sırasında da kullanıldığını belirtti.
O dönemde hızlı zafer vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kent, aynı hatanın tekrar edilmemesi gerektiğini söyledi.
"Amerikan halkına faydası olmayan savaşta sayısız Amerikalı ölüyor"
Kendisini “muharip gazi” olarak tanımlayan Kent, daha önceki çatışmalarda eşini kaybettiğini ve birçok kez cepheye gönderildiğini belirterek, Amerikan halkına fayda sağlamayan savaşlara yeni nesillerin gönderilmesini destekleyemeyeceğini vurguladı.
Kent, Trump yönetiminde ve ABD’ye hizmet etmiş olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirterek mektubunu sonlandırdı.