Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump'ın Terörle Mücadele Direktörü zehir zemberek sözlerle istifa etti: İran'a saldırıyı İsrail için başlattın

17:3017/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump'ın direktörlerinden Kent, İran'a saldırıların İsrail'in çıkarları için yapıldığı ABD'nin bundan herhangi bir fayda sağlamadığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, görevinden ayrıldığını açıkladı. Trump'ın İran politikasını sert sözlerle hedef alan Kent, "İran, ülkemize yönelik yakın ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturmuyordu; bu nedenle bu savaşın İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldığı açıktır." ifadelerini kullandı. Devam eden savaşı vicdanen destekleyemeyeceğini söyleyen Kent, İran'a saldırının 'Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayadığını, fakat sayısız Amerikalının hayatına mal olduğunu' vurguladı.

ABD’de dikkat çeken bir istifa gelişmesi yaşandı. Donald Trump'ın Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak görev yapan Joseph Kent, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kent, istifa mektubunda özellikle İran ile ilgili yürütülen politikaları sert sözlerle eleştirdi.

Mektubunda, İran’ın ABD için “yakın ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturmadığını” savunan Kent, buna rağmen başlatılan savaşın İsrail ve “İsrail’in güçlü Amerikan lobisinin baskısı” sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Kent açıklamasında, Trump’ın 2016, 2020 ve 2024 seçimlerinde savunduğu “America First” (Önce Amerika) yaklaşımını desteklediğini, ancak 2025 Haziran ayına kadar bu çizginin değiştiğini düşündüğünü belirtti.

"Orta Doğu'da tuzağa düştük"

Orta Doğu’daki savaşların ABD’yi bir “tuzağa düşürdüğünü”, ülkenin hem insan kaynağını hem de ekonomik gücünü tükettiğini dile getirdi.

İlk başkanlık döneminde Trump’ın askeri gücü “sonsuz savaşlara girmeden” kullanmayı bildiğini vurgulayan Kent, bunun örnekleri arasında Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasını gösterdi.

İsrail'e salladı: Dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar

Mektubunda ayrıca, İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının bir bölümünü “dezenformasyon kampanyası yürütmekle” suçlayan Kent, benzer söylemlerin geçmişte Irak Savaşı sırasında da kullanıldığını belirtti.

O dönemde hızlı zafer vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kent, aynı hatanın tekrar edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Amerikan halkına faydası olmayan savaşta sayısız Amerikalı ölüyor"

Kendisini “muharip gazi” olarak tanımlayan Kent, daha önceki çatışmalarda eşini kaybettiğini ve birçok kez cepheye gönderildiğini belirterek, Amerikan halkına fayda sağlamayan savaşlara yeni nesillerin gönderilmesini destekleyemeyeceğini vurguladı.

İstifa mektubunun sonunda Trump’a doğrudan seslenen Kent, İran’da yürütülen politikaların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
“Şimdi cesur adımlar atmanın zamanıdır” diyen Kent, ülkenin ya yeni bir yol çizeceğini ya da “seçkinlerin çöküşe sürükleyişine” izin verileceğini ifade etti.

Kent, Trump yönetiminde ve ABD’ye hizmet etmiş olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirterek mektubunu sonlandırdı.



#ABD
#Donald Trump
#İran
#Joseph Kent
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague kritik randevu