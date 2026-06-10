Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Haziran İZSU sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Haziran İZSU sular ne zaman gelecek?

09:1310/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 10 Haziran Çarşamba günü İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kent genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Dikili ve Ödemiş’in mahallelerinde uzun süreli kesinti öngörülürken, suların belirtilen saatlerde yeniden verilmesi planlanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan güncel duyuruya göre, şebeke yenileme, ana boru arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Altyapı iyileştirmeleri ve ani gelişen arıza onarımları sebebiyle çeşmelerinden su akmayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? sorularının yanıtını merakla araştırıyor. 10 Haziran Çarşamba İZSU İzmir'de su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.

DİKİLİ CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY 09.06.2026 saat 10:00 ile 10.06.2026 saat 10:00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, ZAFER 10.06.2026 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

#İZSU
#İzmir
#İzmir su kesintisi
#Ödemiş
#Dikili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TTK 262 işçi alımı kura sonuçları isim listesi taskomuru.gov.tr 2026! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?