İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan güncel duyuruya göre, şebeke yenileme, ana boru arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Altyapı iyileştirmeleri ve ani gelişen arıza onarımları sebebiyle çeşmelerinden su akmayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? sorularının yanıtını merakla araştırıyor. 10 Haziran Çarşamba İZSU İzmir'de su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.