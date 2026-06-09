Türkiye Avusturya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası 2026 maç fikstürü

2026 Dünya Kupası heyecanı futbolseverleri şimdiden sarmaya başladı. Türkiye’nin Avusturya ile oynayacağı karşılaşma, hem milli takımın performansı hem de turnuva yolundaki önemi nedeniyle büyük merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesi gözler, ay-yıldızlı ekibin sahada göstereceği oyuna çevrildi. 14 Haziran’da Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile mücadele edecek. Maçın başlama saati 07:00. Peki Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü.

1 /6 2026 Dünya Kupası’nda grup maçları 11 Haziran Perşembe günü Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Programa göre A Milli Takım, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Avusturya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

2 /6 Türkiye Avusturya maçı ne zaman maç saat kaçta? A Milli Takım ise D Grubu’ndaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü verecek. Türkiye, saat 07.00’de Avustralya ile karşılaşacak.

3 /6 Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avustralya – Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası maçı, 14-06-2026 Pazar günü TRT 1’de yayınlanacak.

4 /6 Dünya Kupası Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta? Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:

5 /6 Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 20 Haziran’da Türkiye Paraguay maçı saat 07:00’de oynanacak. Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- ABD maçı 26 Haziran’da saat 05:00’te oynanacak.

