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Bugün benzin, LPG ve mazot ne kadar? 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Bugün benzin, LPG ve mazot ne kadar? 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

14:4810/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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10 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. Küresel enerji piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri ve İran aksında meydana gelen askeri gelişmeler ve ham petrol stoklarındaki ani düşüşler sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı gece saatlerinde 92 dolar bandını aşarak zirve yaptı. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 10 HAZİRAN 2026


Akaryakıt fiyatlarında 10 Haziran 2026 itibarıyla bir fiyat değişim yaşanmadı.


İstanbul Avrupa Yakası


İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.97 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 66.33 TL 


İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası


İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.82 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 66.20 TL


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 10 HAZİRAN 2026

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.92 TL


Ankara'da motorin litre fiyatı: 67.45 TL


Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL


İzmir Akaryakıt Fiyatları


İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.20 TL


İzmir’de motorin litre fiyatı: 67.72 TL


İzmir’de LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?


Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.


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