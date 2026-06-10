Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir fırsat sunan TOKİ 64 il 20 bin açık konut satışı projesi, orta gelir grubuna yönelik büyük bir ilgiyle karşılandı. Alışılagelmiş sosyal konut projelerinin aksine bu kampanyada kura çekilişi, ikametgah şartı veya gelir sınırı aranmazken; işlemler tamamen başvuru önceliğine göre ilerliyor. Kura bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran TOKİ kurasız açık satış modeli sayesinde, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunmayan 18 yaş üstü tüm T.C. vatandaşları doğrudan anlaşmalı bankalar üzerinden istedikleri ildeki projeye başvurabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açık satış kampanyasının olduğu illeri tek tek sıraladı. Peki İstanbul’da kurasız TOKİ konut satışı olacak mı, var mı?