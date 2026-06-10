TOKİ’nin 64 ilde hayata geçirdiği 20 bin konutluk kurasız açık satış projesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan projede, konutlar kura şartı olmadan açık satış yöntemiyle başvuruya açılıyor. Farklı şehirlerde yer alan TOKİ konutları, uygun ödeme seçenekleri ve geniş il dağılımıyla özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ilgisini çekiyor. 500 bin sosyal konut projesinde 100 bin konut kontenjanı ayrılan İstanbul’da kurasız 20 bin konut açık satışı olacak mı? sorusu merak konusu. Peki İstanbul’da kurasız TOKİ konut satışı olacak mı, var mı? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir fırsat sunan TOKİ 64 il 20 bin açık konut satışı projesi, orta gelir grubuna yönelik büyük bir ilgiyle karşılandı. Alışılagelmiş sosyal konut projelerinin aksine bu kampanyada kura çekilişi, ikametgah şartı veya gelir sınırı aranmazken; işlemler tamamen başvuru önceliğine göre ilerliyor. Kura bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran TOKİ kurasız açık satış modeli sayesinde, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunmayan 18 yaş üstü tüm T.C. vatandaşları doğrudan anlaşmalı bankalar üzerinden istedikleri ildeki projeye başvurabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açık satış kampanyasının olduğu illeri tek tek sıraladı. Peki İstanbul’da kurasız TOKİ konut satışı olacak mı, var mı?
TOKİ kurasız 20 bin konut açık satışı İstanbul’da var mı?
TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 2026 açık satış kampanyası kapsamında İstanbul’da kurasız TOKİ konut satışı bulunmamakta.
20 bin kurasız TOKİ konut satışı hangi il ve ilçelerde var?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın
20 bin kurasız açık satışı TOKİ konut başvurusu ne zaman?
Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ 20 bin kurasız açık satışı konut fiyatları ne kadar?
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.