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TOKİ Kocaeli İzmit'te sosyal konutlar ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ Kocaeli İzmit'te sosyal konutlar ne zaman teslim ediliyor?

09:4110/06/2026, Çarşamba
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TOKİ tarafından Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekbanlı-Sepetçi Mahallesi 3. Bölge 2. Etap’ta yapımına başlanan 586 sosyal konut tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilen konutlar, hak sahiplerine modern, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. İşte İzmit TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi mh. 3. Bölge 2. Etap'ta yapımına başlanan 586 sosyal konut tamamlandı.

TOKİ Kocaeli İzmit'te sosyal konutlar ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ Kocaeli İzmit'te tamamlanan konutlar, 10 Haziran – 07 Temmuz 2026 tarihleri arasında teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.

Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.

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#TOKİ Kocaeli sosyal konutlar
#İzmit TOKİ konutları
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