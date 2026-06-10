Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Haziran Çarşamba hazırlık maçları saat kaçta?

Dünya Kupası öncesinde takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor. Portekiz, hazırlık mücadelesinde Nijerya’yı konuk ederken, Las Palmas ise Malaga ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final etabında oynanacak rövanş karşılaşması da günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. 2026 Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika maçı ile başlıyor. TRT 1'de yayınlanacak maçın başlama saati 22:00. İşte 10 Haziran Çarşamba maç programı.
Bugünkü maçlar futbol meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Dünya Kupası maçları 11 Haziran’da başlıyor. Bu dev organizasyon öncesi takımlar hazırlık maçına çıkıyor. Oyun gücünü test etmek isteyen Portekiz’in bugünkü zorlu rakibi ise Afrika futbolunun güçlü temsilcisi Nijerya olacak. Kulüpler düzeyinde ise İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final etabında adeta nefes kesen rövanş mücadelesinin heyecanı yaşanıyor; ilk maçların ardından avantaj kapmak ve adını bir üst tura yazdırmak isteyen Las Palmas, kendi sahasında Malaga’yı ağırlayacak.
Bugün kimin maçı var?
04:00 Arjantin 3-0 İzlanda hazırlık maçı S Sport
22:00 Malaga - Las Palmas İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport Plus
22:45 Portekiz - Nijerya hazırlık maçı S Sport Plus
23:00 İngiltere - Kosta Rika hazırlık maçı S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
02:00 Tampa Bay Rowdies - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube
02:30 Detroit - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship
05:00 Monterrey Bay - Sporting Jax ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:30 Phoenix Rising - Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube
07:00 Avusturya - Guatemala hazırlık maçı Yayın Yok
11 Haziran Perşembe Dünya Kupası hangi maç var, kimin maçı oynanacak?
22:00 Meksika - Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1