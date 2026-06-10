Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Haziran Çarşamba hazırlık maçları saat kaçta?

Bugünkü maçlar futbol meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Dünya Kupası maçları 11 Haziran’da başlıyor. Bu dev organizasyon öncesi takımlar hazırlık maçına çıkıyor. Oyun gücünü test etmek isteyen Portekiz’in bugünkü zorlu rakibi ise Afrika futbolunun güçlü temsilcisi Nijerya olacak. Kulüpler düzeyinde ise İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final etabında adeta nefes kesen rövanş mücadelesinin heyecanı yaşanıyor; ilk maçların ardından avantaj kapmak ve adını bir üst tura yazdırmak isteyen Las Palmas, kendi sahasında Malaga’yı ağırlayacak.