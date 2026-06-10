ÖSYM çöktü mü, son dakika neden açılmıyor? ÖSYM AİS YKS giriş belgesi neden açıklanmadı, bugün mü açıklanacak 2026?

YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılması beklenirken, binlerce adayın aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) yoğunluğa neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtirken, "ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasına girdi.
Milyonlarca adayın sınav giriş belgelerini görüntülemek için ÖSYM'nin sistemine yönelmesiyle birlikte erişim sorunları gündeme geldi. Bazı kullanıcılar AİS ekranına sorunsuz şekilde ulaşabildiklerini belirtirken, bazı adaylar ise sistemin yavaşladığını ve hata verdiğini ifade etti.
ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ, SON DAKİKA NE OLDU?
YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı gün nedeniyle ÖSYM'nin çevrim içi sistemlerinde yoğunluk oluştu. Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sisteme erişim sırasında hata aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaşırken, bazı adaylar ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapabildiklerini belirtti.
Uzmanlar, erişim problemi yaşayan adayların internet bağlantılarını kontrol etmelerini, modemlerini yeniden başlatmalarını ve farklı bir ağ üzerinden giriş denemelerini öneriyor. Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Yoğunluğun gün içinde azalmasıyla birlikte erişim sorunlarının da büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.
ÖSYM’ye girişte sorun yaşayan kullanıcıların mobil bağlantılarını veya Wi-Fi ayarlarını kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Kullanıcılar alternatif olarak ÖSYM’nin mobil uygulamasını indirerek sorunsuz bir şekilde ÖSYM’ye giriş yapabilirler.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adayların en çok araştırdığı konu "Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorusu. 2026 YKS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM'YE göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün veya bir hafta önce erişime açılıyor. Sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.