ÖSYM çöktü mü, son dakika neden açılmıyor? ÖSYM AİS YKS giriş belgesi neden açıklanmadı, bugün mü açıklanacak 2026?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ, SON DAKİKA NE OLDU?

YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı gün nedeniyle ÖSYM'nin çevrim içi sistemlerinde yoğunluk oluştu. Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sisteme erişim sırasında hata aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaşırken, bazı adaylar ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapabildiklerini belirtti.

Uzmanlar, erişim problemi yaşayan adayların internet bağlantılarını kontrol etmelerini, modemlerini yeniden başlatmalarını ve farklı bir ağ üzerinden giriş denemelerini öneriyor. Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Yoğunluğun gün içinde azalmasıyla birlikte erişim sorunlarının da büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.