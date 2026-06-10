Türkiye’deki milyonlarca adayın eğitim ve kariyer yolculuğundaki en önemli dijital kapı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemidir (AİS). YKS, KPSS, DGS, ALES veya YDS gibi kritik sınavlara başvuru yapmaktan sonuçları öğrenmeye kadar her adım bu platform üzerinden yürütülür. ÖSYM AİS’i etkili kullanmak, sınav süreçlerinde zaman kaybetmenizi ve olası hak kayıplarını önler. İşte sistemin kullanımı, şifre işlemleri ve sınav başvurularına dair bilmeniz gereken tüm detaylar.

1 /14 ÖSYM AİS Nedir ve Ne İşe Yarar? ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen tüm sınav süreçlerinin online olarak yönetildiği resmi platformdur.

Sistem üzerinden gerçekleştirebileceğiniz temel işlemler şunlardır:

2 /14 Sınav Başvuruları: Aktif olan tüm sınavlara başvuru yapma ve başvuru merkezine gitmeden işlemi tamamlama.

Bilgi Güncelleme: Kimlik bilgileri, iletişim adresi, eğitim bilgileri ve sınav merkezi tercihlerini düzenleme.

Sınav Giriş Belgesi Çıkarma: Sınava gireceğiniz bina, salon ve sıra numarasını gösteren belgeyi alma.

Sınav Sonuçları ve Tercihler: Alınan puanları görüntüleme ve üniversite/kamu personeli yerleştirme tercihlerini yapma.

Cevap Kâğıdı Görüntüleme: Sınav sonrasında optik formunuzun taranmış halini inceleme.

3 /14 ÖSYM AİS Giriş Ekranı ve Giriş Yöntemleri Sisteme güvenli bir şekilde giriş yapmak için iki farklı yöntem bulunur. Giriş ekranına ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

4 /14 Yöntem A: e-Devlet Kapısı ile Giriş (En Pratik Yol) ÖSYM şifreniz yoksa veya unuttuysanız, en kolay giriş yolu e-Devlet entegrasyonudur.

ÖSYM AİS sayfasına gidin ve "e-Devlet ile Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan pencerede T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

Sistem sizi otomatik olarak Aday İşlemleri sayfasına yönlendirecektir.

5 /14 Yöntem B: ÖSYM Şifresi ile Giriş "Giriş" butonuna tıklayın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM’den aldığınız aday şifresini yazarak sisteme giriş yapın.

6 /14 ÖSYM AİS Şifresi Nasıl Alınır ve Yenilenir? Sisteme ilk kez girecek olan veya şifresini unutan adayların izlemesi gereken adımlar oldukça basittir.

7 /14 İlk Kez Şifre Alma Eğer e-Devlet kullanmıyorsanız ve ilk kez ÖSYM şifresi alacaksanız, herhangi bir ÖSYM Başvuru Merkezine (genellikle yetkilendirilmiş liseler veya üniversiteler) geçerli bir kimlik belgesiyle şahsen başvurmanız gerekir. Burada küçük bir işlem ücreti karşılığında geçici şifreniz tanımlanır.

8 /14 ÖSYM Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım? Mevcut şifrenizi unuttuysanız, yeni şifre almak için şu adımları takip edin:

Giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" seçeneğine tıklayın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve ekrandaki güvenlik kodunu girin.

Sisteme daha önce kaydettiğiniz "Güvenlik Sorusu" ve cevabını eksiksiz yazın.

Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı bilgilerinizi doğruladıktan sonra yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not: Eğer güvenlik sorunuzu da hatırlamıyorsanız, şifrenizi internet üzerinden yenileyemezsiniz. Bu durumda ya e-Devlet ile giriş yapmalı ya da en yakın ÖSYM Başvuru Merkezine giderek şifrenizi sıfırlatmalısınız.

9 /14 ÖSYM Sınav Başvuruları Nasıl Yapılır? ÖSYM bünyesindeki bir sınava (YKS, KPSS, vb.) başvuru dönemi geldiğinde işlemler tamamen AİS üzerinden yürütülür.

10 /14 Adım Adım Başvuru Süreci

Sınavı Seçin: Sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden ilgili sınavı seçin.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin. Adres ve telefon bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun.

Eğitim Bilgileri: Mezun olduğunuz veya okumakta olduğunuz okul bilgilerini seçin. (Bu bilgiler MEB veya YÖKSİS üzerinden otomatik çekilir; hata varsa okulunuzla görüşmeniz gerekir).

Sınav Merkezi Tercihi: Sınava girmek istediğiniz il ve ilçeyi (varsa alternatif merkezleri) seçin.

Kılavuz Şartları ve Onay: Sınav kılavuzunu okuduğunuza dair kutucuğu işaretleyin ve "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basın.

Onayla: Bilgileriniz doğruysa "Onayla" butonuna tıklayarak başvuru kaydınızı oluşturun.

11 /14 Kritik Son Adım: Sınav Ücretini Yatırmak Başvurunun geçerli olması için sınav ücretinin kılavuzda belirtilen süre içinde ödenmesi şarttır. Ödemeyi ÖSYM'nin kendi sitesindeki "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankaların ATM/mobil uygulamaları üzerinden yapabilirsiniz. Ücret yatırılmadığı takdirde başvuru iptal sayılır.

12 /14 ÖSYM AİS Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ﻿ Fotoğraf Güncelliği: ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın güncel olması (son 50 ay içinde çekilmiş) gerekir. Fotoğraf süresi dolduysa, T.C. Kimlik Kartınızdaki biyometrik fotoğrafı e-Devlet aracılığıyla sisteme aktarabilir veya başvuru merkezlerinden güncelletebilirsiniz. Sınav günü salondaki görevlinin sizi tanımakta zorlanmaması adına bu kural kritiktir.

İletişim Bilgileri: Sınav yerlerinin değişmesi, ek yerleştirmeler veya önemli duyurular için sistemdeki telefon numaranızın aktif ve size ait olması önemlidir.

Sınav Takvimi Takibi: Başvuru ve geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için yıl başında yayınlanan ÖSYM Sınav Takvimini düzenli olarak kontrol edin.

13 /14 ÖSYM AİS, adayların tüm bürokratik yükünü hafifleten kullanıcı dostu bir sistemdir. Sınav süreçlerinizin sorunsuz ilerlemesi için şifre güvenliğinizi sağlamayı ve başvurularınızı son güne bırakmamayı unutmayın.