ÖSYM’nin 2026 YKS takvimine göre TYT 20 Haziran, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026’da yapılacak. YKS sınav yerleri için ÖSYM AİS ekranı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 YKS giriş yerleri için gözler ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevrilirken, sınava katılacak adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. Bugün açıklanması beklenen YKS sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026 sorusunun yanıtı için adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekirken, sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği okul, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. İşte YKS giriş belgesi ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı.
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılacak milyonlarca aday, "YKS yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre sınav giriş belgeleri genellikle oturumlardan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığından, adaylar "YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026" başlığı altında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Resmi duyurunun yapılmasıyla birlikte adayların sınava girecekleri okul, salon ve sıra numarası gibi tüm detaylar netleşmiş olacak. Sınav gününde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, sınav giriş belgelerinin yayımlandığı an T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden sorgulanması ve bilgisayara indirilip renkli ya da siyah-beyaz çıktısının alınması gerekiyor.
YKS YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
ÖSYM AİS YKS GİRİŞ BELGESİ, SINAV YERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45