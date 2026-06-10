20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılacak milyonlarca aday, "YKS yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre sınav giriş belgeleri genellikle oturumlardan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığından, adaylar "YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026" başlığı altında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Resmi duyurunun yapılmasıyla birlikte adayların sınava girecekleri okul, salon ve sıra numarası gibi tüm detaylar netleşmiş olacak. Sınav gününde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, sınav giriş belgelerinin yayımlandığı an T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden sorgulanması ve bilgisayara indirilip renkli ya da siyah-beyaz çıktısının alınması gerekiyor.