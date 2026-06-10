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TORBA YASA SON DAKİKA MECLİS DETAYI 2026! Torba Yasa maddeleri neler, içeriği belli oldu mu?

TORBA YASA SON DAKİKA MECLİS DETAYI 2026! Torba Yasa maddeleri neler, içeriği belli oldu mu?

09:1810/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa teklifiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Varlık barışı başta olmak üzere birçok düzenlemeyi içermesi beklenen teklifin detayları merak edilirken, gözler özellikle kademeli emeklilik konusunda yapılacak açıklamalara çevrildi.

Yeni torba yasa çalışmaları kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Meclis'e sunulması beklenen teklif kapsamında hangi düzenlemelerin yer alacağı araştırılırken, milyonlarca vatandaş emeklilikle ilgili olası adımları yakından takip ediyor.

ÜRETİM VE ZİRAİ FAALİYETLERE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYACAK

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

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