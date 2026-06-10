GSB 2 bin 610 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? Kariyer Kapısı sorgulama ekranı

Koruma ve güvenlik görevlisi alımında özel şartlar





Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup pozisyonu için lisans mezunu olma şartı arandı. Bu pozisyon için adayların erkek olması, son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması ve geçerlilik süresi devam eden silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip bulunması gerekiyor.





Ayrıca adaylardan, ilgili mevzuat kapsamında “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporu istendi.





Son durumda resmi açıklama bekleniyor





GSB personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.