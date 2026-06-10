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GSB 2 bin 610 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? Kariyer Kapısı sorgulama ekranı

GSB 2 bin 610 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? Kariyer Kapısı sorgulama ekranı

22:2110/06/2026, الأربعاء
Yeni Şafak
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GSB personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında tamamlanırken, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve Kariyer Kapısı üzerinden nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 18-24 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. GSB personel alımı sonuçları henüz açıklanmazken, adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden takip edecek.


GSB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için sonuç bekleyişi devam ediyor. Başvurular, 18-24 Mayıs tarihleri arasında alındı.


Alım süreci yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak yürütülecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden hizmet veren Kariyer Kapısı ekranından görüntüleyebilecek.


2 bin 610 kişilik alımda kadro dağılımı


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alımı farklı öğrenim düzeyleri ve görev alanlarına göre planlandı.


Alım yapılacak pozisyonlar şöyle:


  • 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi
  • 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi
  • 783 destek personeli, temizlik
  • 114 elektrik tesisatçısı
  • 121 sıhhi tesisatçı
  • 204 iklimlendirme personeli
  • 180 havuz suyu operatörü
  • 58 marangoz


Bu kapsamda toplam 2 bin 610 sözleşmeli personelin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmesi planlanıyor.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?


GSB personel alımı yerleştirme sonuçları, açıklandığında Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuç ekranına e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.


Sonuçların açıklanmasına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Bu nedenle adayların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Başvuru şartlarında hangi kriterler yer aldı?


Başvuru yapacak adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilgili KPSS puan türünde gerekli puanı almış olmak gibi genel şartlar istendi.


Genel şartlar arasında ayrıca şu kriterler yer aldı:


Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Herhangi bir kamu kurumunda görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak

Görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Koruma ve güvenlik görevlisi alımında özel şartlar


Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup pozisyonu için lisans mezunu olma şartı arandı. Bu pozisyon için adayların erkek olması, son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması ve geçerlilik süresi devam eden silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip bulunması gerekiyor.


Ayrıca adaylardan, ilgili mevzuat kapsamında “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporu istendi.


Son durumda resmi açıklama bekleniyor


GSB personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

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