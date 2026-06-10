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İngiliz elçi FETÖ okulunda: LGBT kıyafetiyle gitti

İngiliz elçi FETÖ okulunda: LGBT kıyafetiyle gitti

18:3410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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İngiltere'nin Kosova Büyükelçisi Hargreaves, eşcinsellere destek verip FETÖ okulunu ziyaret etti.
İngiltere'nin Kosova Büyükelçisi Hargreaves, eşcinsellere destek verip FETÖ okulunu ziyaret etti.

İngiltere’nin Kosova Büyükelçisi Jonathan Hargreaves, geçtiğimiz hafta başkent Priştine’de düzenlenen LGBT etkinliğine katılarak eşcinselliğe destek verdi. İngiliz elçi, etkinliğin ardından aynı gün Kosova’da “International School of Prishtina” isimli FETÖ’ye bağlı eğitim kampını ziyaret ederek, örgüte desteklerini sundu.

Geçtiğimiz hafta cuma günü (5 Haziran) Kosova'nın başkenti Priştine'de eşcinseller yürüyüş düzenledi. İngiltere’nin Kosova Büyükelçisi Jonathan Hargreaves, eşcinsel sembolleri barındıran kravatını takarak ünlü Nene Theresa Caddesi'nde Avrupalı diğer diplomatlarla birlikte etkinliğe katıldı.

Büyükelçi, sapkın etkinliğe ilişkin “Bugün Priştine'deki 10. Onur Yürüyüşüne katılmaktan gurur duydum. Bugün ve her gün, Kosova'nın LGBTQ+ topluluğu ve müttefiklerinin yanında, eşitliği, onuru kutlamak ve temel hakların herkes için olduğunu teyit etmek için duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin özgürce ve korkusuzca yaşayabilmesi gerektiğini söyleyen Hargreaves, "İngiltere, Kosova ve dünyanın dört bir yanında insan haklarının ve kapsayıcılığın yılmaz bir destekçisi olmaya devam ediyor. Sevgi, saygı ve çeşitliliği desteklemek için bir araya gelen bu kadar çok sesi görmek ilham verici” diye konuştu.

FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti

Büyükelçi, sapkın etkinliğin ardından bu kez “International School of Prishtina” isimli
FETÖ’ye ait okula giderek, burada düzenlenen sözde kariyer günleri etkinliğine katıldı.
Örgütün etkinliğinde de LGBT desenli kravatıyla boy gösteren Büyükelçi, burada FETÖ üyesi okul müdürü Ayhan Alataş tarafından karşılandı.

FETÖ’ye ait okul hesabından yapılan paylaşımda, “Kosova'daki Birleşik Krallık Büyükelçisi Sayın Jonathan Hargreaves'i, okulumuzda özel konuk olarak ağırlamak bir ayrıcalıktı. Okul müdürümüz Sayın Ayhan Alataş'ın önderliğinde ve öğrencimiz Toska'nın ev sahipliğinde gerçekleşen sohbette, diplomasi, uluslararası iş birliği, liderlik ve gençlerin geleceği şekillendirmedeki önemli rolü ele alındı. Öğrencilerimiz, seçkin bir diplomatla etkileşim kurma ve küresel meseleler ve kamu hizmeti hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı buldu. Bu ziyareti özellikle unutulmaz kılan şey, Büyükelçi Hargreaves'in sıcaklığı, açıklığı ve okul topluluğumuzla olan samimi etkileşimiydi. Sayın Büyükelçi Hargreaves, zamanınız, değerli görüşleriniz ve gençleri güçlendirmeye olan bağlılığınız için teşekkür ederiz.” denildi.



#İngiltere
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#Kosova
#Jonathan Hargreaves
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