İskeçe’de Yunan-FETÖ provokasyonu

Davanın 4 sanığı arasında bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, duruşma günü yaşananlarla ilgili “Adliye önünde ‘Türkler dışarı’ ve ‘Yunanistan, Yunanistan’ sloganları atıldı. Yanlarında sözde müftüler varken Türkler dışarı sloganları atılması aslında meselenin sadece müftülük olmadığını gösteriyor” dedi. Davaya güçlü şekilde sahip çıktıklarını anlatan Ahmetoğlu, Türkiye’den gelen baro temsilcileri ve hukukçuların desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi: “Bu dayanışma, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinde yalnız olmadığını gösterdi. Bundan sonra da destekleri bekliyoruz.”