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İskeçe’de Yunan-FETÖ provokasyonu

İskeçe’de Yunan-FETÖ provokasyonu

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İskeç.
İskeç.

İskeçe’deki Çınar Camii’nde yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkünün davasının görüldüğü gün mahkeme önünde yaşanan provokasyon gündem oldu. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, “Türkler dışarı” sloganları atan grubun büyük bölümünün Yunanistan’daki firari FETÖ'cülerden oluştuğunu söyledi.

Batı Trakya Türklerinin yıllardır çözüm bekleyen müftülük sorunu, İskeçe’de görülen dava ile yeniden gündeme geldi. İskeçe’deki Çınar Camii’nde 2024 yılında cuma namazı sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle açılan davada, Yunanistan’ın atadığı 3 imamı camiden çıkarmaya çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkünün duruşması 18 Haziran’a ertelendi. Duruşmadan çok, mahkeme salonu önündeki provokasyon konuşuldu.

Mustafa Trampa

FETÖ ARTIKLARINDAN “TÜRKLER DIŞARI” SLOGANI

Yunanistan’ın atadığı müftüleri destekleyen bir grup, duruşma öncesi mahkeme önünde toplandı. “Yunanistan, Yunanistan” diye bağırıp Yunanca “Türkler dışarı” sloganları atıldı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, slogan atanların çoğunun ülkedeki firari FETÖ’cüler olduğunu, bu kişilerin algı için Yunan makamları tarafından İskeçe çevresinden otobüslerle getirildiğini söyledi. Trampa, “Çevre köylerden topladılar. Aralarında FETÖ artıkları da vardı. Sloganları Yunanca attılar. Amaçları algı oluşturmak ve Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesini gölgelemek” dedi.

TÜM TÜRK TOPLUMU HEDEF ALINIYOR

Davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trampa, davanın yalnızca dört sanığı değil, Batı Trakya Türk toplumunun tamamını ilgilendirdiğini belirterek, müftülük meselesinin eğitim ve azınlık haklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Trampa, “Burada yargılanan sadece bir olay değil, yıllardır çözümsüz bırakılan müftülük, eğitim ve azınlık hakları meselesidir” dedi.

MÜTEKABİLİYET İLKESİ UYGULANSIN

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki müftülük sorununu çözmek yerine derinleştirdiğini belirten Trampa şunları kaydetti: “Biz ayrıcalık istemiyoruz, sadece kendi haklarımızı talep ediyoruz. İstanbul’daki Ortodoks azınlığın vakıfları iade edildi, kurumları faaliyetlerini sürdürüyor. Balıklı Rum Hastanesi, ismiyle faaliyet göstermeye devam ediyor, Rum okulları ve vakıfları korunuyor. Biz de mütekabiliyet çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin eğitim, vakıf ve müftülük alanındaki haklarının teslim edilmesini talep ediyoruz. Türkiye’deki Ortodoks azınlığa tanınan hakların benzerinin Batı Trakya Türklerine de verilmesini istiyoruz.”

Barolara çağrı: Yalnız bırakmayın

  • Davanın 4 sanığı arasında bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, duruşma günü yaşananlarla ilgili “Adliye önünde ‘Türkler dışarı’ ve ‘Yunanistan, Yunanistan’ sloganları atıldı. Yanlarında sözde müftüler varken Türkler dışarı sloganları atılması aslında meselenin sadece müftülük olmadığını gösteriyor” dedi. Davaya güçlü şekilde sahip çıktıklarını anlatan Ahmetoğlu, Türkiye’den gelen baro temsilcileri ve hukukçuların desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi: “Bu dayanışma, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinde yalnız olmadığını gösterdi. Bundan sonra da destekleri bekliyoruz.”


#FETÖ
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