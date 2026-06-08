Esed'den Reyhanlı faillerine öldü süsü

Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bilgileri Esed rejimi ve Ruslara satan eski MİT’çi Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı saldırısı faillerinin Suriye istihbaratı tarafından ölü gösterildiğini anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Sığırcıkoğlu hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede, 53 sivilin şehit olduğu Reyhanlı saldırısının faillerinden teröristler Yusuf Nazik, Mihraç Ural ve Enes Assali’ye ilişkin detaylar yer aldı.

Suriye’nin Tartus kentinde bulunduğu dönemde terörist Nazik'in gözaltında tutulduğunu anlatan Sığırcıkoğlu, "Yusuf Nazik, nezaretten çıkartılarak Sakher Kheyrbek isimli şahsa teslim edildi" dedi. Suriye istihbaratının Türkiye’yi yanıltmak amacıyla bazı isimleri ölü gösterdiğini de iddia eden Sığırcıkoğlu, bu kişiler arasında “Mihraç Ural, Yunuf Nazik ve Enes Assali” olduğunu anlattı. Sığırcıkoğlu kendisinin de Esed rejimi tarafından ölü gösterildiğini ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırılara ilişkin davada, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıklara çeşitli suçlardan toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verdi. Firari sanıklar Omar Alkhatp ile Mihraç Ural hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Davanın ana iddianamesinde ve ek yargılamalarında, saldırının bir numaralı planlayıcılarından olan Yusuf Nazik, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve "kasten öldürme" suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İddianamede, halen firari olan THKP-C Acilciler elebaşı Mihraç Ural ile Enes Assali hakkında da eylemin asli faili ve planlayıcısı olmaları gerekçesiyle yine 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.