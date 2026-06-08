FETÖ çözülmeyi dolar ve avroyla önlüyor

FETÖ’nün yurt içi ve yurt dışı para trafiği sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin 50 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen “Gizli Tanık PHN789TKM”, katıldığı bir örgütsel toplantıda yurt dışından gelen paranın dağıtıldığını anlattı. Yurt dışından 17 bin dolar ve 6 bin avro geldiğini belirten gizli tanık, “Toplantıda 2 bin doların Suriçi bölgesine, 15 bin doların Bursa'da bulunan Şafak Demir’e gideceği, 6 bin avronun da Tuncay Taşlı’ya verileceği şeklinde karar alındı” dedi.

KURYELER TAŞIYOR

Örgütün sözde yardım adı altında para topladığını, bu paraların yine örgüt üyelerine dağıtıldığını ifade eden gizli tanık, dağıtımda kuryelerin kullanıldığı bilgisini verdi. Gizli tanık, “Yunus kod adlı Selim Topal’ın talimatıyla Kocaeli'den gelen Yaman kod adlı Cemal Tahir Çeçen, Erol A.'nın Bayrampaşa'da bulunan restoranına örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere miktarını bilmediğim parayı bıraktı” şeklinde konuştu.

HER YERDEN PARA ÇIKTI

Gizli tanık ifadesinde, sözde yardım adı altında para toplandığı birçok örneği de anlattı. Şüpheliler arasında yoğun para hareketliliği olduğu ifade edilen iddianamede, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve değerli eşyalara da verildi. Ele geçirilen 279 bin 400 TL, 6 bin 430 avro, 11 bin 800 dolar, 20 çeyrek altın ve 3 gram altının müsadere edilmesi istendi.

ALIŞVERİŞ TESPİT EDİLDİ

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şu tespitlere yer verildi: “Sözde sorumluların yeniden yapılanma ve örgütsel canlılığı korumak amacıyla para yardımı düzenledikleri, yurt dışından gelen nakdi paranın, yine örgütün devamlılığını sağlamak ve geçmiş dönemde adli işlem görmüş şahısların örgüt bağının kopmaması için dağıtıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma dosyası kapsamında MASAK’ın hazırladığı mali analiz raporunda, şahısların adli işlem kaydı bulunan şahıslar ile para alışverişi tespit edilmiştir. Şahısların ikamet aramalarında, olağan akışa aykırı değerlendirilebilecek yüklü miktarda nakdi para ele geçirilmiştir.”







