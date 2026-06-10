LGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Kaç saat sürecek?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemede kritik bir rol oynayan LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenmekte. 2026 Liselere Giriş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleşecek. LGS sınavı sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak. Peki LGS saat kaçta bitecek, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

1 /6 Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemede kritik bir rol oynayan LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenir. 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

2 /6 LGS ne zaman yapılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı. Buna göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

3 /6 LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

4 /6 LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

5 /6 MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı. Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.