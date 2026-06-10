YKS SINAV YERİ SONUÇ EKRANI OSYM.GOV.TR! YKS nerede gireceğim 2026? ÖSYM AİS TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi sorgulama

2026 YKS için beklenen sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Milyonlarca adayın merakla beklediği duyuruyla birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrencilerin sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri netlik kazandı. Adaylar, belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açarak adayların sınav yerlerini ilan etti. Böylece sınava girecek öğrencilerin okul ve salon bilgileri resmi olarak netleşmiş oldu.
ÖSYM'den YKS Sınav Yerleri Duyurusu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son dakika duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır"
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.
YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
TYT, AYT, YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini indirebilecek ve çıktı alabilecek. AİS sistemine giriş yaptıktan sonra adaylar sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca sınav kuralları, aday fotoğrafı ve karekodun yer aldığı sınav giriş belgesi de sistem üzerinden görüntülenebilecek.
ÖSYM, sınav günü adayların yanında sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi bulundurmasını zorunlu tutuyor. Bu nedenle adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik durumunda gerekli işlemleri zaman kaybetmeden yapmaları önem taşıyor. Adaylar sınav giriş belgelerini ister siyah beyaz ister renkli olarak çıktı alabilecek. Ancak belge üzerindeki fotoğraf ve bilgilerin net şekilde görünmesi gerekiyor.