YKS SINAV YERİ SONUÇ EKRANI OSYM.GOV.TR! YKS nerede gireceğim 2026? ÖSYM AİS TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM, sınav günü adayların yanında sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi bulundurmasını zorunlu tutuyor. Bu nedenle adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik durumunda gerekli işlemleri zaman kaybetmeden yapmaları önem taşıyor. Adaylar sınav giriş belgelerini ister siyah beyaz ister renkli olarak çıktı alabilecek. Ancak belge üzerindeki fotoğraf ve bilgilerin net şekilde görünmesi gerekiyor.