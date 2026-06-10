Memur zammı Temmuz 2026’da ne kadar olur? Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer mesleklere göre zamlı maaş hesabı

Temmuz zammı değerlendirmesi





Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranının yüzde 16,60 olarak netleştiğini söyledi.





Zengin, memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık artış oranının yüzde 12,40 seviyesinde olduğunu belirtti. Haziran ayı TÜFE’sinin bu oranlara ekleneceğini ifade eden Zengin, enflasyonun gelecek ay yüzde 1 ile yüzde 1,5 aralığında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artışın yaklaşık yüzde 18’e, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14’e ulaşabileceğini dile getirdi.





Zam oranları için son tablo, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.