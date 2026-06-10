Memur zammı Temmuz 2026’da ne kadar olur? Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer mesleklere göre zamlı maaş hesabı

Temmuz 2026 memur zammı için geri sayım sürerken, Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve memur emeklileri için 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 12,4 oldu. Haziran TÜFE’sinin açıklanmasıyla nihai oran belli olacak; şube müdürü, öğretmen, polis, hemşire, mühendis, doktor ve akademisyenlerin meslek gruplarına göre yeni maaş hesaplamaları da netleşecek.
Temmuz 2026 memur zammı için 5 aylık kesinleşen artış oranı yüzde 12,4 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.
Temmuz 2026 memur zammında son durum
Temmuz 2026 memur zammı için 5 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan artış oranı yüzde 12,4 oldu. Memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı nihai zam, Haziran ayı TÜFE verisinin eklenmesiyle netleşecek.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisi için yeni maaş hesabı yeniden gündeme geldi. Hesaplamalarda, Ocak-Haziran 2026 dönemindeki mevcut maaşlar ve 5 aylık enflasyon verisi esas alındı.
Zam oranı Haziran verisiyle kesinleşecek
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Yılın ikinci 6 ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olurken, enflasyon farkı için yüzde 11 eşiğinin aşılması bekleniyor.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte:
- Memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranı belli olacak.
- Meslek gruplarına göre yeni maaş tabloları kesinleşecek.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranına Haziran TÜFE’si de eklenecek.
Meslek gruplarına göre 5 aylık zamlı maaş hesabı
Mayıs ayı enflasyon verileriyle oluşan yüzde 12,4’lük artışa göre bazı meslek gruplarında hesaplanan maaşlar şöyle:
- Şube müdürü 1/4: 94.384 TL’den 106.088 TL’ye
- Memur, üniversite mezunu 9/1: 64.397 TL’den 72.382 TL’ye
- Uzman öğretmen 1/4: 81.219 TL’den 91.290 TL’ye
- Öğretmen 1/4: 73.368 TL’den 82.466 TL’ye
- Başkomiser 3/1: 89.214 TL’den 100.277 TL’ye
- Polis memuru 8/1: 81.617 TL’den 91.738 TL’ye
- Uzman doktor 1/4: 150.426 TL’den 169.079 TL’ye
- Hemşire, üniversite mezunu 5/1: 74.770 TL’den 84.041 TL’ye
- Mühendis 1/4: 96.211 TL’den 108.141 TL’ye
- Teknisyen, lise mezunu 11/1: 66.870 TL’den 75.162 TL’ye
- Profesör 1/4: 135.089 TL’den 151.840 TL’ye
- Araştırma görevlisi 7/1: 90.568 TL’den 101.798 TL’ye
- Vaiz 1/4: 76.653 TL’den 86.158 TL’ye
- Avukat 1/4: 90.000 TL’den 101.160 TL’ye
Temmuz zammı değerlendirmesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranının yüzde 16,60 olarak netleştiğini söyledi.
Zengin, memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık artış oranının yüzde 12,40 seviyesinde olduğunu belirtti. Haziran ayı TÜFE’sinin bu oranlara ekleneceğini ifade eden Zengin, enflasyonun gelecek ay yüzde 1 ile yüzde 1,5 aralığında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artışın yaklaşık yüzde 18’e, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14’e ulaşabileceğini dile getirdi.
Zam oranları için son tablo, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.