Emekli maaşında hesap değişiyor: 20 bin TL emekli maaşı Temmuz 2026 zammıyla kaç TL olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur için beklenen zam oranları

2026 Temmuz emekli zammı için 5 aylık enflasyon verileri ve TCMB beklentileri üzerinden yeni hesaplamalar yapılıyor. Emekliler, maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra en düşük aylığın hangi seviyeye çıkacağını da merak ediyor. İşte emekli zammına yönelik beklentiler...
2026 Temmuz emekli zammı için enflasyon verileri ve beklenti hesaplamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran enflasyonu da netleştiğinde maaş artış oranı kesinleşecek.
2026 Temmuz emekli zammı için hesaplamalar başladı
2026 Temmuz emekli zammı, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek.
Mayıs ayı verilerinin ardından emekli maaşları için ilk zam senaryoları da ortaya çıktı. Hesaplamalarda 5 aylık enflasyon oranı ve haziran ayına ilişkin beklentiler dikkate alınıyor.
Merkez Bankası anketinde haziran beklentisi yüzde 1,52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre aylık enflasyon beklentisi mayıs için yüzde 1,89, haziran için ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,94 seviyesinde yer aldı.
Bu beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalarda toplam enflasyon oranının yüzde 18 bandının üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Buna göre emekli maaşlarına yansıyacak artış oranı, haziran verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.
Öne çıkan hesaplamalar şöyle:
- 5 aylık TÜFE oranı: Yüzde 16,60-16,61 aralığında hesaplandı.
- 6 aylık TÜFE beklentisi: Tabloda yüzde 18,05 olarak yer aldı.
- TCMB anketine dayalı hesaplamada toplam enflasyon beklentisi: Yüzde 18,38 seviyesine çıktı.
- Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı dahil kümülatif artış beklentisi: Yüzde 14,12 olarak hesaplandı.
En düşük emekli aylığı için Meclis süreci bekleniyor
Halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında ne kadar olacağı da merak ediliyor. Paylaşılan hesaplama tablosuna göre 20 bin liralık maaş, yüzde 16,60’lık 5 aylık TÜFE senaryosunda 23 bin 320 liraya, yüzde 18,05’lik 6 aylık TÜFE beklentisinde ise 23 bin 700 liraya çıkıyor.
Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai rakamın, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak yasal düzenlemeyle şekillenmesi bekleniyor.
Zam oranı haziran enflasyonuyla kesinleşecek
Temmuz ayında uygulanacak emekli zammı için belirleyici veri haziran ayı enflasyonu olacak. Ekonomistlerin beklentilerine göre ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 ile 20 aralığında tamamlanabileceği öngörülüyor.
Haziran verisinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme ise Meclis sürecinin ardından netlik kazanacak.
Olası zamlı emekli maaş tutarları
Mevcut maaş: 20.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 23.320 TL olur. Artış 3.320 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 23.700 TL olur. Artış 3.700 TL.
Mevcut maaş: 21.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 24.486 TL olur. Artış 3.486 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 24.885 TL olur. Artış 3.885 TL.
Mevcut maaş: 22.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 25.652 TL olur. Artış 3.652 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 26.070 TL olur. Artış 4.070 TL.
Mevcut maaş: 23.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 26.818 TL olur. Artış 3.818 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 27.255 TL olur. Artış 4.255 TL.
Mevcut maaş: 24.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 27.984 TL olur. Artış 3.984 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 28.440 TL olur. Artış 4.440 TL.
Mevcut maaş: 25.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 29.150 TL olur. Artış 4.150 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 29.625 TL olur. Artış 4.625 TL.
Mevcut maaş: 26.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 30.316 TL olur. Artış 4.316 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 30.810 TL olur. Artış 4.810 TL.
Mevcut maaş: 27.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 31.482 TL olur. Artış 4.482 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 31.995 TL olur. Artış 4.995 TL.
Mevcut maaş: 28.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 32.648 TL olur. Artış 4.648 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 33.180 TL olur. Artış 5.180 TL.
Mevcut maaş: 29.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 33.814 TL olur. Artış 4.814 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 34.365 TL olur. Artış 5.365 TL.
Mevcut maaş: 30.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 34.980 TL olur. Artış 4.980 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 35.550 TL olur. Artış 5.550 TL.
Mevcut maaş: 31.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 36.146 TL olur. Artış 5.146 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 36.735 TL olur. Artış 5.735 TL.
Mevcut maaş: 32.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 37.312 TL olur. Artış 5.312 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 37.920 TL olur. Artış 5.920 TL.
Mevcut maaş: 33.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 38.478 TL olur. Artış 5.478 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 39.105 TL olur. Artış 6.105 TL.
Mevcut maaş: 34.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 39.644 TL olur. Artış 5.644 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 40.290 TL olur. Artış 6.290 TL.
Mevcut maaş: 35.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 40.810 TL olur. Artış 5.810 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 41.475 TL olur. Artış 6.475 TL.
Mevcut maaş: 36.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 41.976 TL olur. Artış 5.976 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 42.660 TL olur. Artış 6.660 TL.
Mevcut maaş: 37.000 TL
5 aylık TÜFE’ye göre 43.142 TL olur. Artış 6.142 TL.
6 aylık TÜFE beklentisine göre 43.845 TL olur. Artış 6.845 TL.