EMEKLİ MAAŞINDA HESAP DEĞİŞTİ: Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 20, 21, 22, 25, 27, 30 bin TL maaşlar ne kadar artacak? İşte beklenen zam oranları

En düşük emekli aylığı için Meclis süreci bekleniyor





Halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında ne kadar olacağı da merak ediliyor. Paylaşılan hesaplama tablosuna göre 20 bin liralık maaş, yüzde 16,60’lık 5 aylık TÜFE senaryosunda 23 bin 320 liraya, yüzde 18,05’lik 6 aylık TÜFE beklentisinde ise 23 bin 700 liraya çıkıyor.





Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai rakamın, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak yasal düzenlemeyle şekillenmesi bekleniyor.