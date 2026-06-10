ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 10 Haziran YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS sınav yerleri, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılan AİS sistemi üzerinden sorgulanacak. 2026 TYT sınav yerleri ve AYT sınav giriş belgesi için adayların ÖSYM Aday İşlemleri ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okul, salon, sıra bilgisi ve sınav günü dikkat edilmesi gereken kurallar yer alacak. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde YKS’ye katılacak adaylar, sınav yerleri açıklandıktan sonra belgelerini kontrol ederek TYT ve AYT oturumları için gerekli hazırlıklarını tamamlayabilecek. YKS sınav yerleri bugün itibariyle erişime açıldı. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? İşte ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1 /7 (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçlarının ise temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

2 /7 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar 2026 YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilmekte.



3 /7 Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda katılacaklarına dair tüm detayları öğrenebilecek.

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

4 /7 YKS SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV KAÇTA BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK? 1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak olan TYT oturumunda adaylara 165 dakika süre verilecek.

5 /7 2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek AYT oturumunda adaylar 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

6 /7 3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak YDT oturumunda ise adaylara 120 dakika süre tanınacak.