TRT frekans bilgileri, 2026 Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz takip etmek isteyen izleyiciler için yeniden gündeme geldi. TRT’nin paylaştığı güncel Türksat 4A frekans ayarları ve A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı grup maçlarının tarihleri haberimizde.
TRT, 9 Haziran 2026 tarihli paylaşımında Dünya Kupası yayınları için güncel frekans bilgilerini duyurdu. A Milli Futbol Takımı’nın maçları başta olmak üzere turnuva karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izlenebilecek.
TRT frekans bilgileri duyuruldu
TRT, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Dünya Kupası maç yayınlarına ilişkin güncel uydu frekans bilgilerini paylaştı. A Milli Futbol Takımı’nın maçları başta olmak üzere turnuvadaki karşılaşmaların TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacağı bildirildi.
Yapılan duyuruda, maçları kesintisiz takip etmek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını güncel frekans bilgilerine göre ayarlaması gerektiği belirtildi.
TRT 1 ve TRT Spor için güncel frekans ayarları
TRT’nin paylaştığı bilgilere göre Türkiye kapsama alanı için geçerli frekans ayarları şöyle:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol oranı: 30000
- FEC: 3/4
Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.
Türkiye’nin Dünya Kupası grup maçları
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların grup maç programı şöyle:
- 14 Haziran 07.00: Avustralya - Türkiye
- 20 Haziran 07.00: Türkiye - Paraguay
- 26 Haziran 05.00: Türkiye - ABD
TRT, Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye’de TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izlenebileceğini duyurdu.