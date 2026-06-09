TRT 1 ve TRT Spor için güncel frekans ayarları





TRT’nin paylaştığı bilgilere göre Türkiye kapsama alanı için geçerli frekans ayarları şöyle:





Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4





Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.