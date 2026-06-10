YKS Sınav Yerleri AİS Giriş Belgesi Alma Ekranı 2026: ÖSYM Sınav Yerleri Sorgulama Sayfası

YKS sınav yerleri için adayların bekleyişi sürerken gözler ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026? YKS 2026 sınav yerleri açıklandı mı? soruları, üniversite sınavına hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, AİS ÖSYM ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. YKS sınav yerleri ÖSYM Aday İşlemleri üzerinden açıklandı. İşte YKS sınav giriş belgesi sınav yerleri sorgulama ekranı.

1 /7 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde, milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Sınava sayılı günler kala arama motorlarında "YKS 2026 sınav yerleri açıklandı mı?" ve "YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026" sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı. İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sınav yeri sorgulama ekranı.

2 /7 2026 YKS Sınava Giriş Belgesi Erişime Açıldı Mı? 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

3 /7 Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası için tıklayın

4 /7 ÖSYM YKS TYT-AYT-YDT sınavı saa kaçta? 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

5 /7 YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

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